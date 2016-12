Primul stimulator cardiac wireless din lume

Carol Kasyjanski, o femeie care a trăit 20 de ani cu un stimulator cardiac clasic, pacemaker, a devenit primul pacient din lume care beneficiază de un dispozitiv wireless, ce îi permite medicului să-i monitorizeze starea inimii de la distanţă, prin intermediul internetului. Cînd Carol Kasyjanski ajunge la Spitalul St. Francis din New York, pentru controlul de rutină, aproximativ 90% din acesta este deja efectuat, deoarece medicul ei se conectează online şi află astfel toate datele recente despre starea inimii pacientei sale. În urmă cu trei săptămîni, Carol Kasyjanski, în vîrstă de 61 de ani, a devenit prima persoană din lume căreia i-a fost implantat un stimulator cardiac care are încorporat un sistem de monitorizare wireless, care transmite informaţii critice medicului, prin intermediul internetului. Carol Kasyjanski, care suferă de o maladie cardiacă severă de peste 20 de ani, spune că acest dispozitiv i-a oferit un plus de încredere şi o mai mare mobilitate, deoarece, dacă vechiul ei stimulator cardiac ar fi suferit o defecţiune sau s-ar fi oprit, doar o intervenţie medicală imediată ar fi putut să îi salveze viaţa.

Steven Greenberg, directorul St. Francis Arrhythmia and Pacemaker Center, a declarat că noul dispozitiv îl ajută să îşi trateze mai bine pacienţii şi că va deveni, probabil, noul standard în domeniul stimulatoarelor cardiace. El a explicat faptul că serverul central şi acest dispozitiv comunică cel puţin o dată pe zi, pentru a descărca informaţiile relevante şi pentru a alerta medicul de gardă în cazul în care starea pacientului se înrăutăţeşte. Stimulatorul cardiac wireless, creat de St. Jude Medical Inc., a primit avizul din partea Food and Drug Administration (FDA) din SUA, în luna iulie. În lume există peste trei milioane de persoane care au suferit o intervenţie chirurgicală de implantare a unui stimulator cardiac şi aproximativ 600.000 de noi astfel de proceduri sînt realizate în fiecare an.