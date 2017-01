Primul succes al sezonului pentru RCJ Farul

RCJ Farul Constanţa a debutat, ieri, cu o victorie în noul campionat, 31-9 (12-6) cu Politehnica Iaşi, într-un meci jucat în devans din etapa a doua a Diviziei Naţionale de rugby (constănţenii şi-au amânat jocul din prima etapă, cu RC Bîrlad). Jucând pe teren propriu, Farul s-a impus clar în faţa ieşenilor, marcând cinci eseuri şi acumulând primele cinci puncte în clasament, graţie victoriei şi a punctului bonus ofensiv. Au marcat Mototolea (min. 2), C. Graur (11), Samharadze (59) şi Carpo (65, 78) - eseuri, Lazăr - 3 transformări, respectiv I. Graur - 3 l.p. „A fost o partidă grea, pentru că nu avem efectivul complet, iar pregătirea fizică a echipei încă lasă de dorit şi trebuie să muncim mult la acest aspect. A trebuit să-i introduc după pauză pe Samkharadze şi Nicolae, chiar dacă nu sunt încă refăcuţi, pentru că aveam nevoie de valoarea şi de experienţa lor”, a declarat antrenorul Farului, Mircea Paraschiv. „A fost doar primul nostru meci în campionat şi s-a văzut că relaţiile de joc nu sunt încă bine stabilite. A fost un meci de angajament şi sperăm ca la partidele următoare să vedem şi un plus de tehnicitate şi de viteză”, a spus, după joc, Cristinel Dragomir, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, principal sponsor al echipei de rugby. „N-a fost un joc tocmai rău, dar nici unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre. Ţinând cont de problemele cu care ne-am confruntat la sfârşitul anului trecut şi la începutul acestui an, putem spune că lucrurile evoluează într-un sens pozitiv. Mai avem însă mult de lucru, pentru că odată cu schimbarea conducerii tehnice se va imprima un alt stil de joc, un alt registru tehnico-tactic, iar băieţii vor avea nevoie de ceva timp pentru a se adapta la cerinţele antrenorului. Cu cât o vor face mai repede, cu atât vom creşte în spectaculozitate, iar rezultatele vor fi pe măsură”, a apreciat Aurelian Arghir, directorul sportiv al RCJ Farul.

Au jucat pentru Farul (antrenor Mircea Paraschiv): Tudosa (57 Badiu), Turaşvili, C. Graur (70 Paşol) - Gargalîc, Uchava (66 Bulgac) - Carpo, Agiacai (79 Strutinsky), Tavarkiladze - Bucevschi (49 Samkharadze), Lazăr - Mototolea, M. Dumitru, Baltag, Tinca (41 C. Nicolae) - Apostol.