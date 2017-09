Primul succes în Liga 1 pentru Sepsi Sf. Gheorghe

În etapa a 2-a a Ligii 1 la fotbal, în duelul noilor promovate, s-a înregistrat prima victorie în primul eşalon pentru formaţia Sepsi Sf. Gheorghe. În a doua partidă care a avut loc vineri, FCSB s-a impus la limită la Timişoara.

Rezultatele partidelor disputate vineri: Sepsi Sf. Gheorghe - Juventus București 2-1 (Ghinga 62, Cl. Herea 90+1 / Stoenac 90+3), ACS Poli Timișoara - FCSB 0-1 (Gnohere 63).

Celelalte meciuri ale etapei se vor desfăşura după următorul program - sâmbătă, ora 18:30: CS U. Craiova - Concordia Chiajna; duminică, ora 18.30: CSM Poli Iași - Gaz Metan Mediaș, ora 21.00: Dinamo București - FC Botoșani; luni, ora 21.00: FC Voluntari - Astra Giurgiu. Toate întâlnirile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.