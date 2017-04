Primul succes pentru Astra în play-off

Sâmbătă seară, la Piteşti, în primul joc din etapa a 6-a a play-off-ului Ligii 1 la fotbal, Astra Giurgiu s-a impus cu scorul de 3-1 în confruntarea cu CS Universitatea Craiova şi a obţinut prima victorie din play-off, după o remiză, 0-0 chiar cu oltenii, în prima etapă, şi patru înfrângeri consecutive. Pentru formaţia antrenată de Marius Şumudică au înscris Alexandru Ioniţă II, în minutul 2, Sergiu Buş, în minutul 35, şi Săpunaru, în minutul 66. Craiova a ratat o lovitură de la 11 metri prin Zlatinski, în minutul 6, portarul Astrei, Iliev, fiind din nou la post, aşa cum s-a întâmplat şi în meciul cu FC Viitorul. Gustavo a marcat golul de onoare prin Gustavo, în minutul 52, dintr-un penalty acordat eronat de arbitrul Marcel Bîrsan.

Duminică seară, la Bucureşti, FC Viitorul o va înfrunta pe Dinamo, în Ştefan cel Mare, iar jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi ştiu că doar obţinerea celor trei puncte le garantează continuarea luptei pentru titlu cu şanse sporite.

„Eu o să fiu bucuros dacă o să bat Steaua. Dar până atunci avem meciul cu Dinamo”, a declarat Gheorghe Hagi.

Programul celorlalte două partide din etapa a 6-a a play-off-ului - duminică, 16 aprilie, ora 20.30: Dinamo Bucureşti - FC Viitorul (se joacă pe stadionul „Dinamo” din Bucureşti”); luni, 17 aprilie, ora 19.30: CFR Cluj - Fotbal Club FCSB (se joacă pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca).

Clasament play-off: 1. FCSB 36p (golaveraj: 9-4), 2. FC VIITORUL 34p (5-3), 3. Dinamo 29p (5-3), 4. CFR 29p (7-7), 5. Craiova 27p (3-8), 6. Astra 26p (7-11).

DOUĂ REMIZE ÎN PLAY-OUT

În primele două confruntări din etapa a șasea a play-out-ului, ultimele două clasate, Concordia Chiajna și ASA Tg. Mureş, au obţinut câte un punct, stricând socotelile celor de la FC Botoșani şi ACS Poli Timișoara.

Rezultate - vineri: FC Botoșani - Concordia Chiajna 1-1 (Târnovan 10 / V. Munteanu 65); sâmbătă: ASA Tg. Mureș - ACS Poli Timișoara 0-0.

Programul celorlalte două meciuri din etapa a 6-a a play-out-ului - duminică, 16 aprilie, ora 15.30: Gaz Metan Mediaș - Pandurii Tg. Jiu; luni, 17 aprilie, ora 17.30: FC Voluntari - CSM Poli Iași.

Clasament play-out: 7. Iaşi 28p (golaveraj: 8-2), 8. Gaz Metan 26p (5-5), 9. Botoşani 24p (8-5), 10. Voluntari 20p (5-8), 11. ACS Poli 18p (6-3), 12. Pandurii 16p (3-4), 13. Concordia 16p (4-8), 14. ASA 11p (3-7).

Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.