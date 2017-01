Primul succes pentru Roger Federer, după o pauză de şase luni

Tenismanul elveţian Roger Federer (locul 16 ATP) a câştigat, luni, confruntarea cu britanicul Daniel Evans (66 ATP), scor 6-3, 6-4, în grupa A din cadrul Cupei Hopman, competiție care se desfășoară în această perioadă la Perth, în Australia. Este prima victorie pentru Federer după şase luni de absenţă cauzată de o accidentare la genunchiul stâng. După Wimbledon, elveţianul a ratat Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, US Open şi întreg finalul de sezon. A fost cea mai mare pauză pentru Roger Federer de când şi-a început cariera profesionistă, în 1998. Federer l-a învins pe Evans după o oră de joc, fără a ceda serviciul, şi i-a oferit Elveţiei primul punct în confruntarea cu Marea Britanie. La final, Federer a fost ovaţionat de către spectatorii prezenţi pe arena din Perth.

„Au fost nişte zile deosebite aici, la Perth. Am revenit după 15 ani, iar publicul m-a primit excelent. Am simţit că nu e momentul potrivit să mă retrag din tenis, depinde şi de cum te accidentezi. Eu m-am lovit la genunchi în timp ce-mi îmbăiam copiii. M-am retras temporar. Nu am niciun regret. Am petrecut momente deosebite alături de familie, de prieteni, dar am simţit apoi că îmi lipseşte tenisul. Toate rutinele sunt plăcute atunci când este vorba despre tenis. Mi-ar plăcea să mai câştig un Grand Slam, dar este greu pentru că sunt mulţi jucători foarte buni. Dar voi da totul, de asta pot să vă asigur”, a spus Federer după meci.

În vârstă de 35 de ani, Federer are în palmares 17 trofee de Grand Slam şi alte 71 de titluri. În prezent, elveţianul este clasat pe locul 16 ATP, cea mai slabă poziţionare din 2001 încoace.

Cupa Hopman se desfăşoară în perioada 1-7 ianuarie şi cuprinde meciuri de simplu masculin şi feminin, precum şi dublu mixt. Echipele Australiei, Franţei, Spaniei, Marii Britanii, Elveţiei, SUA şi Germaniei participă în acest an la acest turneu. Rezultatele înregistrate în această competiţie nu sunt luate în calcul pentru clasamentele mondiale ATP şi WTA.