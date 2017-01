Primul SUV Seat, Ateca, pregătit să te impresioneze

PREMIERĂ LA CONSTANȚA Primul SUV de la Seat, Ateca, a ajuns și la Constanța și poate fi admirat, testat și, de ce nu, cumpărat la showroom-ul dealerului Exclusiv Auto (strada Dumbrăveni nr. 70, lângă sesnul giratoriu de la Tomis Plus). Ateca intră într-un segment de piață în care lupta pentru supremație se dă între nume grele precum Volkswagen Tiguan, Audi Q3 sau Toyota Rav4, dar e pregătit să impresioneze, nu doar prin aspect și confort, ci mai ales prin sistemele inovatoare de asistență și conectivitate. Prezentă la lansarea Ateca, vedeta TV Ilinca Vandici, prieten vechi al Exclusiv Auto, s-a îndrăgostit la prima vedere de primul SUV Seat - „Arată extraordinar de bine. Prima impresie contează, nu-i așa? La interior, confortul este impresionant, iar bordul mașinii este proiectat astfel încât tu, șoferul, să fii în centrul atenției. Totul este la îndemână. Eu zic că cei de la Seat au făcut o treabă foarte bună, Ateca ridicându-se fără probleme la standardele impuse de alte SUV-uri urbane deja consacrate. Și să vezi cât de ușor se conduce! E o mașină sigură pe ea, care nu bruschează deloc și în care te simți protejat“. Ilinca a fost impresionată și de gadgeturile și noile tehnologii ale mașinii - „Sistemul Kessy îți face viața atât de ușoară! Știi cum pățim mereu, că stăm să căutăm cheile prin buzunare, prin genți. Ei bine, cu ajutorul Kessy, dacă ai cheia asupra ta, Ateca știe și se deschide atunci când te apropii de ea. Ba mai mult, se aprind luminile de întâmpinare, iar din oglinzi este proiectat pe asfalt logo-ul mărcii. Așa o găsești rapid într-o parcare aglomerată. Odată intrat în mașină, atenția îți este atrasă de butonul iluminat Start/Stop, care pulsează în ritmul bătăilor inimii. De altfel, întregul bord este iluminat, după cum alegi. Eu sunt o fire dinamică și merg pe portocaliu, spre exemplu. Dar cea mai tare dotare mi se pare pedala virtuală de deschidere a portbagajului. Dacă ai mâinile ocupate cu plase de cumpărături sau genți, e suficient să dai cu piciorul sub bara din spate și portbagajul se deschide! La fel de ușor se și închide!“.

ȘI ASTA NU E TOT Noul Seat Ateca este extrem de spațios la interior, la o lungime exterioară de numai 4,36 metri; portbagajul are o capacitate de 510 litri, în configurația standard, respectiv de 485 litri pentru modelele cu tracțiune integrală. Sângele latin al brandului Seat iese cel mai bine în evidență prin motoarele propuse, diesel și benzină, a căror putere variază între 115 și 190 CP. Este ultima generație de motoare eficiente Seat, cu supra-alimentare turbo, pentru ambele tipuri de carburant. Consumul variază între 5,3 și 6,2 l/100 km. Ca tehnologie, Ateca este definiția Noului - Traffic Jam Assist (un soi de pilot automat pentru trafic aglomerat și deplasare în coloană), Emergency Assist (avertizare acustică a șoferului, dacă acesta a fost inactiv o anumită perioadă, plus activare automată a frânelor), parcare automată, camere video pe toate părțile (vedere de 360 grade), detectare a vehiculelor din unghiul mort, sistem multimedia conectat la smartphone și, în premieră pentru Seat, încărcare WIRELESS pentru telefoanele mobile. Dacă vrei să vezi cu ochii tăi minunea, hai la showroom-ul Seat al Exclusiv Auto (strada Dumbrăveni nr. 70, lângă sensul giratoriu de la Tomis Plus)! Pentru informații suplimentare și programări la test-drive poți suna la 0241.54.54.99 sau poți trimite un mesaj la adresa de e-mail office@exclusivauto.ro.