Primul test important pentru CSV 2004 Tomis

CS Volei 2004 Tomis va susţine prima partidă din noul an în Cupa CEV. Astăzi, de la ora 19.00, elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe vor înfrunta, în Polonia, pe PTPS Pila, în prima manşă a optimilor de finală din Cupa CEV. „Ne simţim pregătite pentru acest meci. A fost bine că nu am avut prea multe zile libere de Sărbători, pentru că nu a trebuit să acordăm foarte mult timp recuperării. Am avut suficient timp de pregătire şi cred că putem obţine un rezultat bun acolo”, a declarat Maja Simanic, care ştie că nu va fi uşor în partida de la Pila, mai ales că poloneze sunt susţinute de un public numeros: „Am avut ocazia să le vedem şi în meciul cu Volero Zurich şi deja din această fază a competiţiei ai mai multe informaţii despre echipele participante. Cred că cel mai greu este în primă partidă”. Voleibalistele constănţene par să fi pregătit partida cu polonezele până la cel mai mic amănunt şi ştiu deja care sunt armele adversarelor. „Punctul lor forte este jocul în zona doi, acolo unde au o jucătoare care atacă foarte bine din orice poziţie şi în orice situaţie. Jocul lor merge foarte bine şi în zona patru, dar mai puţin pe centru. Cred că vor juca foarte mult cu extremele şi trebuie să fim atente la acest lucru”, a spus căpitanul Tomisului, Claudia Gavrilescu. „Am muncit din greu pentru a obţine cât mai mult din cele două partide care ne aşteaptă în cupele europene. Ne dorim victoria în Polonia şi sperăm să obţinem acest lucru”, a spus şi Katarina Barun. Formaţia constănţeană a ajuns ieri la Pila, iar aseară a susţinut şi antrenamentul oficial. „Pila este un oraş mic, dar cu tradiţie în volei. Sperăm să obţinem un rezultat bun aici”, a spus Costinel Stan, directorul tehnic al Tomisului. Partida retur va avea loc miercurea viitoare, în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 20.00.

Astăzi, vor evolua şi celelalte două formaţii feminine româneşti rămase în competiţiile europene, Dinamo Bucureşti şi Unic Piatra Neamţ. Tot în optimile de finală ale Cupei CEV, manşa tur, Dinamo Bucureşti întâlneşte, la Bucureşti, de la ora 19.00, formaţia germană Schweriner SC. În 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup, în Elveţia, de la ora 21.00, Unic Piatra Neamţ va înfruntă pe Kanti Schaffhausen (Elveţia), formaţie venită din Cupa CEV.