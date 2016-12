Primul Tinimtex din 2015, cortină cu mărțișoare

Ediția cu numărul 62 a Târgului Național de Îmbrăcăminte și Încălțăminte Tinimtex a ajuns la final. În cele cinci zile de târg, sute de constănțeni au vizitat standurile celor 225 de comercianți sosiți din toată țara. Cei mai mulți cumpărători au venit la târg să își împrospăteze garderoba de primăvară, însă nu au fost puține nici persoanele care au vrut să își cumpere haine de blană sau încălțăminte de iarnă la prețuri foarte mici. „Am venit să îmi cumpăr încălțăminte de iarnă. Prefer târgurile pentru că îmi permit să cumpăr direct de la producător. Toate lucrurile pe care le-am achiziționat de la Tinimtex s-au dovedit a fi de calitate”, a spus o constănțeancă.

MĂRȚIȘOARELE, LA MARE CĂUTARE Au fost și câțiva vizitatori care au profitat de faptul că la târg au fost și o mulțime de standuri cu mărțișoare, așa că au ales cele mai frumoase cadouri de 1 Martie. „Am auzit că sunt câțiva artiști hand-made care au o ofertă bogată de mărțișoare și accesorii, așa că am venit și eu să cumpăr câteva. Nu prea găsesc așa ceva pe toate drumurile”, a spus o clientă a unui stand de bijuterii lucrate manual. În ceea ce-i privește pe comercianți, cei mai mulți s-au declarat mulțumiți de vânzări, deși recunosc că nu a mers la fel de bine ca în alți ani. Ca și în alte ediții ale Tinimtex, ei au făcut reduceri de ultim moment, numai pentru a scăpa de marfa din standuri. „Nu am vândut prea mult, dar pentru că am făcut reduceri de până la 50 - 60%, au mai venit oamenii măcar să se uite. Partea bună este că am stabilit relații cu patronii de magazine, deci este posibil să găsiți produsele noastre și în afara târgului”, a afirmat reprezentantul unui atelier de haine de damă din București. Una peste alta, prima ediție a Tinimtex-ului din acest an s-a dovedit a fi o reușită, iar comercianții sunt hotărâți să revină la târgurile următoare cu oferte și mai atractive.