Primul tîrg naval militar la Constanţa

În premieră, terminalul de pasageri din portul Constanţa va găzdui, în perioada 14 - 16 august, expoziţia „Naval Defense Exhibition”, eveniment organizat de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Economiei şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa. Evenimentul are caracter internaţional, iar scopul acesteia este acela de a prezenta profilul companiilor participante, alături de proiecte şi echipamente militare, într-un cadru organizat, au declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, repezentanţii CCINA. Prezent la conferinţă, preşedintele Naval Defense Exhibition, Cristian Geamănu, a afirmat că această primă expoziţie care are caracter preponderent martim şi de protecţie a infrastructurilor critice îi va ajuta atît pe utilizatorii români din domeniul securităţii şi apărării în stabilirea viitoarelor nevoi de produse şi sisteme, cît şi firmele producătoare, în stabilirea obiectivelor ţintă cooperarea industrială. „În cadrul evenimentului vom prezenta o gamă largă de sisteme maritime, de protecţie portuară şi costieră, dar şi alte produse, precum vehicule terestre şi aeriene, roboţi, avioane fără pilot, radare, sisteme optoelectronice şi de război electronic, arme şi muniţii, echipamente de securitate, antrenament şi simulare, de logistică, medicale şi de supravieţuire sau echipamente de protecţie a personalului. La tîrg şi-au anunţat participarea peste 55 de firme de renume atît din ţară, cît şi străinătate”, a spus Cristian Geamănu. El a adăugat că, pentru anul viitor, acest tîrg se va extinde prin organizarea unuia de aviaţie şi terestru, care se va desfăşura la Baza Militară Mihail Kogălniceanu. La rîndul său, CEO Naval Defense Exhibition, Romeo Oiţă, a declarat că „vedeta” tîrgului va fi un concept inovativ, care va facilita munca atît a serviciilor de securitate naţională, cît şi cea a serviciilor de apărare maritimă, aeriană sau terestră. Noua tehnologie se numeşte „Grifon” (Intelligence concept for Critical Infrastuctures Protection) şi este un produs autohton. „Practic, este vorba despre o platformă multifuncţională, mobilă, care poate culege date în timp real din zone cu risc ridicat. Aceasta poate fi instalată atît pe o maşină, cît şi pe o şalupă sau un vehicul aeroglisor pe pernă de aer. În funcţie de tipul de misiune, Grifon poate fi echipat cu aparatură de vedere pe timp de noapte, termoviziune, radar, roboţi ghidaţi prin GPS, avion fără pilot (UAV), sistem de recunoaştere, balon de cercetare şi supraveghere, mitralieră şi multe altele”, a explicat Oiţă. Potrivit organizatorilor, această largă reuniune de experţi şi profesionişti în securitate şi apărare va oferi o posibilitate foarte bună de a se evalua în comun cele mai recente tehnologii, proiecte şi dezvoltări de echipamente destinate securităţii şi apărării maritime. La festivitatea de deschidere a evenimentului, care va avea loc vineri, 14 august, vor participa repezentanţi ai Preşedenţiei, Guvernului, personalului diplomatic acreditat la Bucureşti, dar şi oficialităţi locale. Intrarea la expoziţie este liberă, iar programul cu publicul este: vineri, 14 august, între orele 14.00 şi 18.00; sîmbătă, 15 august, între orele 10.00 şi 18.00, iar duminică, 16 august, între orele 10.00 şi 17.00.