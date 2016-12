Primul top-model de culoare de succes a decedat

Naomi Sims, considerată prima femeie de culoare care a avut succes ca manechin profesionist atît pe podiumurile defilărilor de modă, cît şi pe copertele revistelor de modă din anii \'60, a decedat la vîrsta de 61 de ani. Naomi Sims a pierdut lupta cu cancerul, sîmbătă, la Newark, o periferie a oraşului New York.

Născută în 1948, în statul Mississippi, Naomi Sims a reuşit să se impună în lumea defilărilor de modă ale anilor \'60. În august 1967, la patru ani după celebrul discurs “I Have A Dream”, susţinut de Martin Luther King Jr., Naomi Sims, pe atunci în vîrstă de 19 ani, a apărut pe coperta revistei “Fashion of the Times”, suplimentul dedicat modei, lansat de cotidianul “The New York Times”. Era pentru prima oară cînd o femeie de culoare ajungea pe coperta unei reviste de modă. Tînăra s-a alăturat mişcării Black is Beautiful, în traducere Negru este Frumos, menită a înlătura prejudecăţile şi complexele pe care le avea populaţia de culoare. În plus, Naomi Sims a înlăturat un alt tabu, cîţiva ani mai tîrziu, reuşind să apară pe coperta unei reviste de modă conservatoare, “Ladie Home Journal”. Ulterior, aceeaşi Naomi Sims a pozat pentru coperta “Life Magazine” şi apoi pentru ediţia americană a revistei “Cosmopolitan”.

“Naomi Sims a ştiut să le aducă pe femeile de culoare în domeniul modei”, a declarat Marcellous Jones, redactorul-şef al site-ului TheFashionInsider.com..