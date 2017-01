Primul transplant pulmonar din România, sub mari amenințări!

Țara noastră ar putea înregistra, în curând, o nouă premieră medicală: primul transplant pulmonar. El ar putea fi realizat la Spitalul ”Sfânta Maria”, din București, după ce în acest program a fost înscris deja un pacient. Mai rămâne ca Ministerul Sănătății să aloce suma necesară, dar și găsirea unui donator compatibil, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă, managerul unității medicale, dr. Narcis Copcă. ”Noi am reușit să fim acreditați. A fost făcut training de 6 luni la Hanovra, cel mai important centru din lume, cu cel mai mare număr de pacienți transplantați pulmonar - 130 pe an. (...) Acreditarea s-a întâmplat acum o lună. Trei luni durează introducerea primului pacient pe listă. Noi am reușit să devansăm cu o lună și un pic și chiar astăzi dimineață am primit interfața și a fost introdus primul pacient român pe lista de așteptare pentru transplantul pulmonar în România”, a explicat medicul director, citat de Agerpres. El a adăugat că există la MS o solicitare de import pentru substanța Celsior, singura în care se pot transporta plămânii pentru transplant, dar care nu a fost încă aprobată. ”(...) Celsiorul costă în jur de 70 de euro kilogramul. Această substanță a fost adusă cu geanta frigorifică chiar de șeful programului de transplant din Hanovra la Sibiu cu avionul și de acolo am transportat-o la București, numai că avem nevoie de acest aviz pentru a o putea folosi”, a spus el, potrivit sursei citate.

AMENINȚĂRI

Managerul a declarat că vestea că ar putea să realizeze primul transplant pulmonar din România nu a ”picat” prea bine pentru unii. ”Am fost și amenințat că, dacă voi face primul transplant, suntem chiar pușcăriabili. Și vom face primul transplant. Sunt răutăți inevitabile”, susține managerul. Tot el a spus că ”există foarte mulți din aceeași generație care nu contenesc în a pune piedici acestei activități, nu o să îi numesc acum”, a declarat managerul, fără însă să ofere alte explicații.