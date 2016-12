Primul transsexual de pe coperta revistei ”Time”

Laverne Cox, star al serialului ”Orange Is The New Black”, a devenit prima persoană transgender din lume care a fost invitată să pozeze pentru coperta prestigioasei reviste ”Time”. Decizia a fost luată la o lună după ce fanii actriţei au protestat faţă de neincluderea acesteia pe lista celor mai influente 100 de persoane de lume, alcătuită în fiecare an de această publicaţie americană. Coperta revistei ”Time” prezintă o fotografie a actriţei, însoţită de titlul articolului care îi este dedicat, ”The Transgender Tipping Point”, în care Laverne Cox vorbeşte despre experienţele din viaţa ei personală şi despre lupta ei pentru drepturile persoanelor transgender.

În luna aprilie, editorii revistei ”Time” au publicat lista anuală a celor mai influente 100 de persoane din lume, însă Laverne Cox nu a fost inclusă, deşi fanii americani au votat într-un număr foarte mare pentru ea. Mulţi cititori au fost revoltaţi de decizia editorilor şi au iniţiat o campanie pentru adăugarea ulterioară a actriţei în acea listă anuală. Editorii de la ”Time Magazine” nu au dorit să comenteze situaţia, iar Laverne Cox a preferat să mulţumească cititorilor revistei pentru sprijinul acordat, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter: ”Dragostea şi sprijinul vostru înseamnă mult mai mult pentru mine decât includerea pe acea listă”.

După decizia revistei ”Time” de a-i dedica numărul din această săptămână, Laverne Cox a mulţumit din nou cititorilor, printr-un mesaj publicat de această dată pe Facebook. ”Ce cadou aniversar minunat! Da, astăzi este ziua mea de naştere şi tocmai am apărut pe coperta revistei ”Time”! Este o ştire foarte importantă şi, totodată, un punct de cotitură în istoria naţiunii şi ţării noastre, unde nu mai este acceptabil ca vieţile persoanelor transgender să fie stigmatizate, ridiculizate, incriminate şi batjocorite”.

Laverne Cox este o actriţă americană, vedetă de reality show şi producătoare de televiziune, cunoscută în special pentru rolul Sophia Burset din serialul ”Orange Is The New Black” produs de platforma online Netflix. Ea a apărut şi în calitate de concurent în primul sezon al reality show-ului ”I Want to Work for Diddy”, difuzat de VH1, şi a produs şi prezentat serialul TV ”TRANSform Me”, produs de acelaşi post de televiziune.

Termenul “transgender“ se referea iniţial la persoane care adoptau în permanenţă rolul social care nu era asociat cu sexul lor la naştere, dar care nu făceau apel la chirurgie genitală ca modalitate de a suprima acest rol de gen. În timp ce travestiţii se îmbracă episodic în haine specifice sexului opus, iar transsexualii îşi modifică definitiv organele sexuale, transgenderii îşi schimbă cu regularitate genul social prin mijloace non-chirurgicale. “Transgender“ este un termen care include diferite varietăţi ale identităţii de gen. În această categorie intră acele persoane care nu se simt confortabil într-un anumit gen sau care nu corespund, prin imagine sau comportament, normelor asociate unui anumit gen: travestiţi, transsexuali, persoane intersexuale (hermafrodiţi), bărbaţi efeminaţi, femeile cu aspect masculin etc.