Primul trofeu al anului pentru Halep

Clasată pe locul 3 în clasamentul mondial WTA, Simona Halep și-a confirmat statutul de principală favorită la turneul de la Shenzhen (China), dotat cu premii în valoare totală de 500.000 de dolari, și a cucerit trofeul, la capătul unui parcurs fără greșeală, în care a pierdut un singur set, chiar în meciul de debut. Puternic susținută de fanii chinezi, tenismena constănțeană a câștigat, sâmbătă, finala competiției, învingând-o fără drept de apel pe elveţianca Timea Bacsinszky (locul 47 WTA), cap de serie nr. 8, cu scorul 6-2, 6-2, după un meci care a durat 62 de minute. Sportiva în vârstă de 24 de ani a câștigat astfel al nouălea trofeu din carieră, după victoriile de la Doha și Bucureşti (ambele în 2014), Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova şi Sofia (toate în 2013). Pentru victoria de la Shenzhen, Halep va fi recompensată cu 280 de puncte WTA şi un cec în valoare de 111.163 de dolari, iar învinsa cu 180 de puncte WTA şi 55.323 de dolari.

„Mi-a fost un pic rău înainte de meci, aşa că mi-am spus că nu am nimic de pierdut, că trebuie să intru pe teren, să fiu relaxată, concentrată şi să lupt pentru fiecare punct. A funcţionat. Sunt mulţumită că am putut juca mai bine de la zi la zi şi de la meci la meci. Este pentru prima oară când joc în China și a fost, pentru mine, o săptămână fantastică. În finală am făcut cel mai bun joc al meu de la Shenzen. Mulţumesc fanilor că au venit să mă sprijine. Mi-ar plăcea să repet performanţa lui Na Li la Australian Open, vreau să iau fiecare meci în parte şi să fac un turneu bun la Melbourne, dar mai întâi mă gândesc la Sydney”, a spus Halep la festivitatea de premiere de la Shenzen. Constănțeanca a primit trofeul chiar de la Na Li, fosta jucătoare chineză de tenis, care s-a retras din activitate anul trecut şi care are în palmares două titluri de Grand Slam, Roland Garros - în 2011 şi Australian Open - în 2014. „Sunt foarte fericită că am ajuns în finală și o felicit pe Simona, care a fost prea bună pentru mine”, a declarat Bacsinszky.

FAVORITĂ PRINCIPALĂ ȘI LA SYDNEY

Constănțeanca a plecat ieri spre Australia, unde în această săptămână va participa la turneul de la Sydney, dotat cu premii în valoare totală de 731.000 de dolari. Desemnată principala favorită a competiției, Halep este calificată direct în turul secund, unde va juca împotriva învingătoarei din partida dintre Polona Hercog (locul 94 WTA) și Karolina Pliskova (locul 23 WTA). „Abia aştept să joc la fel de bine sau chiar mai bine. Nu vreau să-mi pun însă presiune pe mine. Vreau şi sper să câştig multe meciuri în Australia, dar va fi greu. Voi încerca să fac ceea ce am făcut şi aici, în China”, a spus sportiva în vârstă de 24 de ani. Halep este singura reprezentantă a României pe tabloul principal de simplu, după ce Irina Begu (40 WTA, cap de serie nr. 2) și Alexandra Dulgheru (82 WTA) au fost eliminate încă din calificări. Dulgheru a fost învinsă în turul al doilea, scor 6-3, 6-2, după 59 de minute, de Kristina Mladenovic (Franţa, 67 WTA) și va primi 13 puncte WTA şi un cec în valoare de 1.555 de dolari. În schimb, Begu a cedat încă din primul tur, în disputa cu veterana Kimiko Date-Krumm (Japonia, 102 WTA), scor 1-6, 6-4, 6-2, și va primi doar un punct WTA și 860 de dolari.