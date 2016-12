Primul trofeu al anului pentru Horia Tecău

Început în acest an, parteneriatul dintre Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer dă primele roade, după o serie de rezultate mai puţin reuşite. Constănţeanul şi noul său partener au câştigat, ieri, primul trofeu în această formulă, impunându-se în proba de dublu din cadrul turneului ATP de la Zagreb, dotat cu premii totale de 426.605 euro. Favoriţi nr. 2, Tecău şi Rojer au învins în finală cuplul format din Philipp Marx (Germania) şi Michal Mertinak (Slovacia), cu 3-6, 6-4, 10-2, după ce, sâmbătă, trecuseră în penultimul act de perechea alcătuită din Marcelo Demoliner (Brazilia) şi Purav Raja (India), cu 7-6 (7/4), 3-6, 10-6. Pentru succesul de la Zagreb, perechea româno-olandeză va primi un cec în valoare de 23.500 de dolari şi 250 de puncte ATP. După succesul din Croaţia, Tecău a ajuns la 17 turnee ATP de dublu câştigate în carieră, la care se adaugă alte 13 prezenţe în finale. „Am avut probleme la serviciu în primul set şi de aceea l-am pierdut. Am rămas puternici şi am continuat să luptăm, astfel că am avut oportunitatea de a egala situaţia la seturi. În supertie-break, am pornit foarte agresiv şi ne-a crescut încrederea după ce am preluat conducerea. Ne aşteaptă turnee foarte puternice, iar victoria de la Zagreb este foarte importantă”, a spus Tecău.

SUCCES ŞI PENTRU MERGEA Şi celălalt tenisman român aflat în Top 100 ATP la dublu, Florin Mergea, a reuşit să câştige un trofeu important la finalul săptămânii trecute. Astfel, Mergea şi partenerul său, Oliver Marach (Austria), favoriţi nr. 3, s-au impus în proba de dublu din cadrul turneului de la Vina del Mar (Chile), dotat cu premii în valoare totală de 485.760 de dolari. Cei doi au trecut în semifinale de principalii favoriţi, spaniolii Marcel Granollers şi Marc Lopez, cu 6-7 (2/7), 6-1, 10-7, iar în ultimul act au învins cuplul alcătuit din columbienii Juan Sebastian Cabal şi Robert Farah, favoriţi nr. 2, cu 6-3, 6-4. Pentru victoria de la Vina del Mar, Mergea şi Marach vor primi un cec de 23.500 de dolari şi 250 de puncte ATP. „Probabil că voi intra pentru prima oară în Top 50 ATP la dublu, ceea ce reprezintă cea mai bună clasare din cariera mea”, a spus Mergea.