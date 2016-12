Primul verdict în scandalul imobilului de lângă geamia Hunchiar

Muftiatul Cultului Musulman din România a prezentat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, ţinută la Geamia Hunchiar, hotărârea Tribunalului Constanţa privind anularea autorizaţiilor de construire a imobilului ridicat la o distanţă de 1,20 metri de lăcaşul de cult. Cel dintâi a luat cuvântul muftiul Cultului Musulman din România, Iusuf Muurat, care s-a declarat încântat că justiţia din România funcţionează. “Salut cu bucurie decizia Tribunalului Constanţa. În urmă cu doi ani de zile, când am început acţiunea în instanţă, am spus că am încredere în sistemul judiciar din România. Acum se confirmă faptul că justiţia funcţionează. Noi, comunitatea musulmană din România, vom lupta până când se va face dreptate în mod irevocabil şi până când această clădire va dispărea de lângă geamie”, a spus muftiul. El a adăugat că ţine să mulţumească statului turc pentru sprijinul moral acordat în salvarea unui monument parte a patrimoniului cultural naţional, nu doar a unui lăcaş de cult musulman. “Noi, musulmanii, vrem, pur şi simplu, aceleaşi drepturi pe care le are orice cetăţean român, pentru că noi suntem născuţi şi crescuţi aici. Însă în cazul de faţă nu este vorba doar de un lăcaş de cult musulman periclitat. Geamia Hunchiar este parte a patrimoniului cultural naţional şi ţin să mulţumesc Turciei pentru sprijinul moral acordat în protejarea acestui monument”, a precizat muftiul Iusuf Muurat. Acesta a fost completat de preşedintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Amet Varol, care a declarat că situaţia geamiei Hunchiar este dureroasă pentru comunitatea musulmană, care doreşte protejarea unui bun naţional. Conform avocatului Muftiatului, Dumitru Badragan, autorizaţiile de construire ale imobilului cu două etaje şi mansardă de lângă Geamia Hunchiar au vizat şi o suprafaţă de teren aparţinând cultului musulman. “Pe lângă ridicarea unei clădiri de birouri la o distanţa infimă faţă de un monument istoric, autorizaţiile de construire au dus la exproprierea ilegală a unui cult religios de pe proprietatea sa”, a spus Badragan.

RECURS. Administratorul SC Cin Cin SRL, proprietar al imobilului de lângă geamie, Sorin Mocianu, a declarat că sentinţa Tribunalului va fi atacată prin recurs: “Eu, ca simplu cetăţean, am obţinut nişte autorizaţii de construire, în baza cărora am ridicat un imobil. Noi vom face recurs, pentru că decizia nu este irevocabilă. De asemenea, vreau să precizez că ea nu menţionează demolarea imobilului”.