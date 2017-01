Primul videoclip al trupei „Byron”, în premieră pe internet

Trupa „Byron“, cunoscută de fanii genului rock, şi-a lansat, de curînd, primul videoclip din carieră. Piesa „Blow Up My Tears” este cea care beneficiază de clip, filmat în luna martie, în Clubul Fabrica din capitală. Regia îi aparţine lui Oleg Mutu, cel care a obţinut Premiul Gopo pentru „Cea mai bună imagine”, pentru filmul „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile”. Videoclipul piesei „Blow Up My Tears”, imprimat pe peliculă, poate fi vizionat în premieră, pe site-ul www.bestmusic.ro.

Pe lîngă lansarea noului clip, trupa „Byron” va susţine un concert acustic la Palatul Copiilor din capitală, pe data de 10 octombrie, iar săptămîna viitoare, grupul va lansa şi primul său DVD, care va conţine înregistrarea concertului unplugged de la Tîrgu-Mureş.

Formaţia „Byron“ a luat fiinţă în urmă cu doi ani, la iniţiativa lui Dan Byron, cel care a avut colaborări de succes cu trupe precum „Kumm“, „Urma“ sau „Aghatodaimon“. Primul album al grupului, „Forbbiden Drama“, a fost lansat în toamna lui 2007. Printre oraşele în care şi-a promovat noul material discografic s-a numărat şi Constanţa. Din componenţa trupei fac parte: Dan Byron (voce, flaut, chitară, pian), Six Fingers (clape, chitară, voce), Costin Oprea (chitară), Cristi Mateşan (tobe) şi Gyergyay Szabolcs (bas).