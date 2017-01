Primul mare turneu național de League of Legends din România

Riot Games și ESL România organizează primul mare turneu de League of Legends dedicat exclusiv echipelor românești. Finala turneului va avea loc la București, pe data de 19 noiembrie 2016, locația urmând să se anunțe ulterior. Sunt așteptate să se înscrie în competiție peste 250 de echipe.

Competiția va avea loc în două etape: una online, ce se va desfășura pe pagina oficială dedicată jucătorilor români de League of Legends, și o etapă offline. În etapa offline, se vor califica cele mai bune două echipe, ultimele rămase în urma competiției online. Premiile totale se ridică la suma de 4,000 EURO.

League of Legends este un joc video de tip multiplayer online battle arena, dezvoltat și comercializat de către Riot Games. Jucătorii de LoL controlează câte un personaj cu abilități unice pe care îl antrenează și îl dezvoltă, astfel progresând și acumulând experiență. Fiecare joc este unic, iar fiecare campion a fost, cândva, ”entry-level”. Până în prezent, League of Legends a creat o comunitate competitivă activă și care este în continuă creștere.

În Europa și America de Nord, Riot Games organizează League of Legends Championship Series, campionat ce adună la start cele mai bune echipe din lume, oferind premii totale de peste 3,000,000$ în fiecare an. Riot Games este dezvoltator de jocuri video și organizator de turnee încă din 2006. Compania a devenit cunoscută prin League of Legends, lansat în 2009 în Europa și America de Nord.

”Consider că acest turneu este foarte important pentru comunitatea jucătorilor de League of Legends din România, prin simplul fapt că vrem să le oferim șansa să joace într-un cadru organizat şi profesionist. Turneul este rezervat tuturor echipelor, de orice nivel, interesate în a concura alături de cei mai buni jucători din România. Și de ce nu, pentru a se face cunoscuți”, a declarat Ionuț Chepeneag, Community Specialist în cadrul Riot Games.

Înscrierile în campionat sunt gratuite şi încep de joi 7 octombrie 2016.