Prinși în timp ce furau componente ale unui șlep ancorat pe Dunăre

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au prins, ieri după-amiază, doi băieți, dintre care unul minor, ce sustrăseseră mai multe componente metalice de pe un şlep sub pavilion România ancorat pe malul Dunării, la Cernavodă. Oamenii legii i-au legitimat pe cei doi, iar astfel au aflat că unul are 23 de ani, iar altul doar 14, ambii fiind din Constanța. Băieții aveau asupra lor cinci bucăți de țeavă, un suport pentru catarg, o bucată tendon șlep, patru suporturi pentru chiuvetă, două bucăți de tablă și două chei, pe care nu au putut explica prea bine de unde le au. Astfel, polițiștii de frontieră au descoperit că toată cantitatea de metal fusese sustrasă de la bordul unui șlep sub pavilion România, ancorat în zonă. Cei doi băieți s-au ales cu dosare penale pentru furt și furt calificat.