Prințul George, în topul „celor mai bine îmbrăcați bărbați” din Marea Britanie

Prințul George, fiul de numai un an și jumătate al Ducelui de Cambridge, figurează în topul din 2015 al celor '50 de bărbați cel mai bine îmbrăcați' din Marea Britanie realizat de revista 'GQ'. 'Urmând pașii stră-stră-stră-unchiului său Eduard al VII-lea și ai bunicului său, Prințul de Wales, Prințul George pare că va deveni bărbatul cel mai bine îmbrăcat din Regatul Unit', a explicat desginerul casei de modă Lanvin, Alber Elbaz, motivul pentru care foarte tânărul vlăstar regal apare pe poziția 49 în acest clasament. Comentând știrea, revista spaniolă 'ABC' constată că micul prinț are și alte exemple ilustre în familia sa. Mama lui, Catherine, este permanent lăudată în presa mondenă din întreaga lume pentru eleganța ținutelor sale și nici tatăl său, Prințul William, nu este mai prejos. Desigur, din această enumerare nu trebuie să lipsească bunica Prințului George, Prințesa Diana, ale cărei rochii au devenit exponate în muzee și colecții vestimentare. Topul 50, care va apărea în ediția tipărită a revistei britanice în luna februarie, este condus de actorul Eddie Redmayne, care îl interpretează pe fizicianul Stephen Hawking în pelicula 'The Theory of Everything'. Pe locurile următoare s-au clasat alți doi actori, Benedict Cumberbatch și Jamie Dornan, care deține principalul rol masculin din adaptarea cinematografică a volumului '50 Shades of Gray'.