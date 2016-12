„Prin artă sprijinim arta!”

Seria evenimentelor culturale de la Mangalia este deschisă, în noul an, de Muzeul de Arheologie „Callatis” şi Teatrul Thaliamar, care organizează, vineri şi sâmbătă, începând cu ora 12.00, la sediul muzeului callatian, spectacolul de teatru „Împăiaţi-vă iubiţii”, de T. Mazilu, în regia Aurei Mircea-Stuparu. Din distribuţia reprezentaţiei de vineri vor face parte Claudiu Budeanu - El şi Georgiana Asaftei - Ea, iar în cea de sâmbătă va juca Iuliana Turonyi.

„Ne propunem ca şi în noul an să diversificăm oferta culturală a Muzeului de Arheologie „Callatis” Mangalia. Vom organiza cât mai multe activităţi cultural - ştiinţifice prin care vom promova patrimoniul muzeului callatian şi istoria de câteva mii de ani a acestor meleaguri, începând cu perioada neolitică şi terminând cu cea contemporană. Participanţii la activităţile pe care le vom organiza vor putea vedea, în expoziţia muzeului, artefecte: neolitice, greceşti, elenistice, romane şi romano-bizantine, iar noi le vom da explicaţii pentru fiecare exponat în parte”, a declarat directorul Muzeului de Arheologie „Callatis” Mangalia, cercetător ştiinţific dr. Sorin Marcel Colesniuc.

Acesta a mai adăugat că dorinţa organizatorilor evenimentului este aceea de a strânge măcar o parte din banii necesari pentru editarea unui roman scris de eleva Iuliana Turonyi. Autoarea are doar 16 ani şi se află la prima sa carte. „Împreună cu Aura Mircea-Stuparu, coordonatorul Teatrului Thaliamar, am hotărât să o sprijinim la debutul ei în literatură. Astfel, am stabilit ca spectatorii să nu mai plătească biletul de intrare la muzeu, aşa cum am procedat şi în alte situaţii asemănătoare - când am organizat spectacole de teatru în expoziţia instituţiei -, ci să plătească doar suma de 10 lei, bani care o vor ajuta pe Iuliana să-şi ducă la tipar prima sa creaţie literară”, a precizat dr. Sorin Marcel Colesniuc.

Astfel, la manifestarea menită să ajute o tânără debutantă să-şi împlinească visul de a-şi vedea primul roman publicat sunt aşteptaţi, la sediul muzeului callatian, iubitorii de teatru care vor avea prilejul să se delecteze cu o piesă în interpretarea unor tineri deosebit de talentaţi. Concluzia organizatorilor este: „Prin artă sprijinim arta!”.