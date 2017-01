“Prin îngheţarea salariilor conservăm nişte mari inechităţi”

Preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat, ieri, că prin îngheţarea unor salarii se conservă, pe o perioadă de timp, nişte mari inechităţi, pentru că cei cu salarii mari vor traversa liniştiţi perioada de moratoriu, iar cei cu venituri mici vor trece foarte greu prin această perioadă. În privinţa moratoriului pe şase luni în cazul creşterii salariilor, liderul BNS a spus, la finalul discuţiilor cu preşedintele Traian Băsescu, că părerile au fost împărţite în rîndul organizaţiilor sindicale, unele susţinînd că este foarte greu, dacă nu imposibil de pus în practică o astfel de măsură. „BNS care a atras atenţia asupra următorului fapt: dacă discutăm despre un moratoriu, discutăm despre îngheţarea unor salarii, atunci nu facem nimic altceva decît să conservăm pe o perioadă de timp nişte mari inechităţi, pentru că unii vor putea traversa liniştiţi această perioadă de moratoriu, cînd vorbim despre venituri salariale foarte mari, iar altora, care se află la nivelul unor salarii foarte mici le va fi foarte dificil să traverse această perioadă, pentru că deja efectele crizei se resimt în deprecierea monedei naţionale”, a declarat Costin. Menţionăm că preşedintele Traian Băsescu a primit, ieri după-amiază, la Palatul Cotroceni, un grup de reprezentanţi ai sindicatelor, la întîlnire fiind prezenţi preşedintele Confederaţiei “Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, preşedintele BNS, Dumitru Costin, vicepreşedintele BNS Mariana Kniesner, preşedintele Alianţei “Sed Lex”, Vasile Marica, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI), Aurel Cornea, preşedintele Federaţiei “Sanitas”, Marius Petcu. Preşedintele BNS, Dumitru Costin, a declarat, ieri, la finalul discuţiilor de la Cotroceni, că există discrepanţe foarte mari în salarizarea din sectorul public, precizînd că sînt instituţii unde salariul mediu ajunge la aproximativ 1.600 de lei, iar în altele acesta este de circa 9.000 de lei. “Cu privire la discuţiile pe care le-am purtat, acum, cu preşedintele, am insistat şi noi, şi domnia sa asupra subiectului numit salarizarea în sectorul public. Am repus pe masă ca subiect marile discrepanţe care există în sistemul de salarizare din sectorul public, chiar mergînd pînă la detaliu, cifră cu cifră, instituţie cu instituţie. Lucrurile arată într-adevăr extrem de urît, în sensul că sînt discrepanţe mari care există între insitituţii”, a mai spus Costin. Preşedintele BNS a subliniat că poate cea mai grea provocare pe care o are atît mişcarea sindicală, cît şi Guvernul este de a scrie o nouă lege de salarizare unică în sectorul public. Costin a mai spus că la întîlnirea cu preşedintele, BNS a confirmat că are toată disponibilitatea să negocieze o soluţie în cazul unei legi de salarizare unice.

Liderii sindicali i-au cerut preşedintelui să nu mai intervină în negocierile dintre Guvern şi partenerii sociali, au declarat, la finalul discuţiilor, preşedintele CNSLR Frăţia, Marius Petcu şi Dumitru Costin. Liderul CNSLR Frăţia a spus, la finalul discuţiilor de la Palatul Cotroceni, că după prezentarea argumentelor părţilor, neavînd mandat despre a discuta despre îngheţarea salariilor, “nu pe o perioadă de şase luni, pe niciun fel de perioadă”, crede că sindicaliştii au reuşit să îl convingă pe preşedintele Băsescu să se abţină de la a interveni în negocierile între Guvern şi parteneri sociali. “Aceasta a fost declaraţia finală a preşedintelui, lucru pe care sper să-l reitereze, şi anume că ceea ce va însemna înţelegerea noastră cu Guvernul României nu va fi viciat de intervenţia domniei sale”, a declarat Petcu. La rîndul său, Dumitru Costin, a declarat: “preşedintele Băsescu n-a făcut nimic altceva decît să comunice un punct de vedere al domniei sale şi a instituţiei pe care o reprezintă, fără a dori să se amestece în negocierile dintre partenerii sociali şi Guvern”. Tot ieri, surse guvernamentale au declarat că îngheţarea salariilor pentru o perioadă de şase luni a fost discutată în ultimele zile, ca variantă de lucru, atît în Coaliţie şi Guvern, cît şi la Ministerul Finanţelor, dar că o astfel de decizie va fi luată doar pe baza consultării cu sindicatele.