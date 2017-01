Prin jungla creditului de consum

În ciuda măsurilor impuse de Banca Naţională a României privind creditarea, lumea încă se mai calcă pe picioare pentru a obţine credite de nevoi personale. Mulţi se înghesuie la ghişeele BRD, unde DAE este de 15,4% după recenta majorare a dobînzii, însă există şi brand-uri cu renume unde puţine persoane încearcă să obţină un credit de nevoi personale mai mare: CitiFinancial. Pe o caniculă sufocantă, într-o agenţie a BRD, o masă de oameni umplea spaţiul redus pînă la refuz. Erau persoane de toate vîrstele: de la tineri aflaţi aici pentru a-şi plăti factura la mobil, gospodine venite să plătească rate la produse electrocasnice şi pînă la bătrîni nimeriţi acolo pentru a nu se întoarce de la plimbarea zilnică fără să fi ieşit puţin din rutină.

În încercarea obţinerii unui credit de nevoi personale pe o perioadă de trei ani, în valoare de 10.000 de lei noi, o funcţionară amabilă îmi explică ce condiţii trebuie îndeplinite. Vorbeşte despre creditul Expresso Lejer, cu rată lunară de aprox. 340 de lei, iar dobînda variabilă. La final, trebuia se returnez băncii nici mai mult nici mai puţin "decît" 12.300 de lei. Într-adevăr, o ofertă destul de atractivă. Însă, la întrebarea dacă aş împrumuta 25.000 de lei, zîmbetul îmi dispare în secunda imediat următoare: creditul (numit Non Stop) se acordă în acest caz cu garanţii imobiliare, aspect care nu era menţionat pe pliant. Consilierul băncii spune că nu este necesar să se pomenească aşa ceva în materialele publicitare, întrucît se subînţelege această cerinţă suplimentară. În schimb, ţi se spune că poţi acumula puncte de fidelitate în funcţie de creditul ales şi că apoi cu acestea poţi cîştiga un telefon.

Costurile nu ţin cont de blazon

În studierea ofertelor de credite găsesc un brand cu renume: CitiFinancial, o bancă ce percepe o DAE piperată la creditele de consum (23,3%). De cum m-am apropiat am observat că acest loc degaja parcă un aer de resemnare. Într-adevăr, trei funcţionari care aşteptau să le vină clienţi. Pretind ca sînt interesat de acelaşi credit de nevoi personale, de 10.000 de lei, pe o perioadă de trei ani. Mă întreabă ce salariu am. Mint încîntat că am 1.000 de lei net şi aştept să-i văd invidia pe faţă. Sînt torpilat însă cu: "Nu este de ajuns, trebuie să fie mai mare, pentru că nu vă încadraţi!". Şocat, mă repliez şi cer un credit mai mic, dar primesc încă trei lovituri: trebuie să am domiciliul într-unul dintre oraşele în care activează CitiFinancial (dacă eşti de la ţară nu te poţi apropia), trebuie să lucrez într-o companie cu minimum cinci angajaţi, cu o vechime de cel puţin cinci ani şi să am o vîrstă de minimum 21 de ani. În final vine şi cireaşa de pe tort: trebuie să aveţi salariul minim de 1.200 de lei pentru a împrumuta 10.000 de lei...