Prince a donat un milion de dolari unor organizaţii din New York

Cântăreţul american Prince, aflat în aceste zile la New York, pentru a susţine o serie de concerte la Madison Square Garden, a donat un milion de dolari unei organizaţii de caritate şi unor instituţii de cultură din acest oraş. Prince şi-a încheiat seria de spectacole de la Madison Square Garden, printr-un show susţinut în seara de luni, la care au participat actriţa Whoopi Goldberg, Ahmir Thompson, toboşarul trupei The Roots şi starleta Kim Kardashian. La sfârşitul acestei serii de concerte, Prince a anunţat că a donat un milion de dolari organizaţiei de caritate Harlem Children\'s Zone şi instituţiilor de cultură American Ballet Theatre şi Uptown Dance Academy din New York.

Seria de concerte susţinute de Prince la Madison Square Garden s-a aflat la originea unui alt eveniment major din showbiz-ul american: împăcarea istorică dintre Prince şi Madonna. Potrivit site-ului UsMagazine.com, se pare că Madonna şi Prince au decis să îngroape securea războiului, după ce Madonna a asistat, la sfârşitul lunii ianuarie, la unul dintre concertele susţinute de Prince la Madison Square Garden din New York. Celebra cântăreaţă a fost văzută cântând şi dansând în public şi aplaudând prestaţia starului pop-soul. Prince a aflat că Madonna era în public şi, la un moment dat, în timpul concertului, s-a oprit pentru a o saluta zgomotos pe diva americană, glumind, totodată, pe tema preţurilor piperate ale biletelor la concertele lor.

Prince, muzicianul american laureat cu şapte premii Grammy, este considerat unul dintre cei mai buni interpreţi live din toate timpurile. Imensul său catalog muzical cuprinde o serie de piese cunoscute în lumea întreagă, precum ”Purple Rain”, ”Diamonds and Pearls” şi ”1999”.