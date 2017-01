Prince a fost dat în judecată de un fabricant de parfumuri

O firmă de cosmetice care trebuia să colaboreze cu Prince pentru realizarea parfumului ”3121”, denumit astfel după albumul din 2006 al artistului, l-a dat în judecată pe acesta, luni, pentru suma de 100.000 de dolari, deoarece muzicianul nu s-a implicat în promovarea produsului.

Potrivit acuzaţiilor prezentate la Curtea Supremă de Justiţie a statului New York, Prince şi casa lui de discuri, Universal Music Publishing Group, au încheiat o înţelegere cu producătorul de cosmetice Revelations, în decembrie 2006, prin care producătorul de parfumuri putea să folosească numele lui Prince şi numele ”3121” pentru a lansa pe piaţă două noi parfumuri. Primul dintre acestea a fost lansat în 2007, iar cel de-al doilea este programat pentru anul 2009. Potrivit acestei licenţe, Universal ar fi cîştigat 50% din profiturile nete obţinute din comercializarea parfumurilor. În schimb, celebra casă de discuri ar fi trebuit să asigure prezenţa artistului Prince la anumite evenimente de marketing organizate de producătorul Revelations. ”Din iulie 2007, în ciuda numeroaselor încercări ale firmei Revelations, aceasta nu a primit niciun răspuns din partea vreunei persoane care se ocupă de coordonarea activităţilor promoţionale ale lui Prince”, a fost acuzaţia formulată de Revelations. ”Chiar dacă nu am văzut deocamdată această acuzaţie, sîntem la curent cu pretenţiile formulate de firma Revelations, iar acestea sînt complet lipsite de fair-play”, au declarat reprezentanţii firmei Universal Music Publishing Group, deţinută în prezent de Vivendi, un trust francez de media şi telecomunicaţii.

Prince, originar din Minneapolis, care a împlinit 50 de ani în iunie, este celebru pentru hituri precum ”Purple Rain” (1984) şi ”Sign O\' The Times” (1987). De asemenea, el este faimos şi pentru că este un nonconformist al industriei muzicale, care îşi protejează foarte mult muzica şi imaginea. Începînd din 1978, Prince a lansat 29 de albume, a cîştigat şase premii Grammy şi a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2004.