Prince în turneu în Marea Britanie

Cîntăreţul american, care nu a mai concertat în Marea Britanie de zece ani, a demarat turneul intitulat “21 Nights in London” printr-un concert susţinut miercuri seară, la Arena 02, construită cu ocazia anului 2000. Spre bucuria fanilor, Prince şi-a început spectacolul de două ore şi jumătate cu piesa “Purple Rain”, urmată apoi de hituri clasice precum “Kiss”, “Girls and Boys”, “Let\'s Go Crazy” şi “Nothing Compared 2 U”. Turneul se va încheia pe data de 14 august.

Cîntăreţul în vîrstă de 49 de ani, pe numele său adevărat Prince Rogers Nelson, a anunţat că acest turneu în Anglia, singurul turneu european anul acesta, va fi ultimul în care va cînta marile sale hituri. Toţi spectatorii au primit o copie a ultimului său album, “Planet Earth”. Luna trecută, cîntăreţul a distribuit gratuit şi în avanpremieră circa trei milioane de copii ale albumului său odată cu săptămînalul “Mail on Sunday”, declanşînd furia industriei muzicale. De-a lungul carierei, Prince a vîndut 80 de milioane de albume, a obţinut şase premii Grammy şi un Oscar.