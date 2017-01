Prince înfurie distribuitorii de muzică

Noul album al starului Prince a fost distribuit gratuit duminică, împreună cu un tabloid britanic, în circa trei milioane de exemplare, înaintea lansării oficiale, motiv de nemulţumire pentru distribuitorii de produse de divertisment. Albumul “Planet Earth”, care conţine zece piese, este inclus în ediţia de duminică a tabloidului britanic “Mail on Sunday". Albumul va fi pus în vînzare de-abia pe 24 iulie, iar artistul va mai împărţi gratuit copii ale acestuia şi la o serie de concerte din Londra, luna viitoare.

Promoţia l-ar costa pe muzician aproximativ 370.000 de euro. În urma acţiunilor de distribuţie gratuită, albumul va ajunge la mult mai mulţi ascultători decît precedentul, “3121”, care s-a vîndut doar în 80.000 de exemplare, în Marea Britanie. Unul dintre directorii Asociaţiei Distribuitorilor de Produse de Divertisment, Paul Quirk, a criticat decizia lui Prince de a-şi distribui albumul gratuit. “Artistul Cunoscut Anterior ca Prince (The Artist Formerly Known as Prince) ar trebui să ştie că, dacă are un astfel de comportament, în curînd va fi Artistul Vîndut Anterior în Magazinele de Discuri”, a explicat acesta făcînd aluzie la faptul că, în anii '90, cîntăreţul a încetat să îşi mai folosească numele şi a utilizat în loc un simbol grafic. “Este o insultă faţă de toate acele magazine de muzică ce l-au susţinut pe Prince de-a lungul carierei”, a precizat Paul Quirk. Prince, care a vîndut 80 de milioane de albume în toată lumea cu hituri ca “Purple Rain”, nu îşi regretă însă decizia. Totodată, “News of The World”, una dintre publicaţiile rivale ale “Mail on Sunday” pe piaţa britanică competitivă a tabloidelor, nu s-a lăsat mai prejos. Într-o acţiune prezentată ca o premieră mondială, revista a oferit 1.000 de exemplare din “Purple Rain” într-o competiţie prin SMS.