Prince şi-a uitat portofelul acasă!

Cântăreţul american Prince a plecat dintr-un restaurant din New York, unde luase masa, fără să achite nota de plată. Starul pop nu a plătit nota deoarece îşi uitase portofelul acasă. Prince a luat masa, alături de un prieten, la restaurantul Costata din New York. Una dintre gărzile de corp ale lui Prince a explicat situaţia jenantă managerului restaurantului, care a fost de acord ca nota să fie plătită în ziua următoare. Prince este considerat unul dintre cei mai buni interpreţi live din toate timpurile. În cei peste 30 de ani de carieră, a vândut circa 100 de milioane de discuri, ceea ce i-a asigurat o avere frumuşică, dar i se mai întâmplă şi lui să uite că are bani!