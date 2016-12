Prince va plăti despăgubiri de milioane de dolari

Cântăreţul american Prince a fost obligat de un judecător din New York să plătească despăgubiri de patru milioane de dolari unei companii de parfumuri, care îl acuză că a încălcat termenii unui contract potrivit căruia muzicianul trebuia să promoveze parfumul 3121, numit după albumul său lansat în 2006. Compania Revelations Perfume And Cosmetics Inc. susţine că a cumpărat licenţă pentru numele, imaginea şi titlul albumului muzicianului, pentru a promova acest parfum. Însă, Prince a refuzat să mai promoveze produsul după lansarea lui pe piaţă, în iulie 2007. Din acest motiv, parfumul nu a avut vânzările preconizate de producător. Procesul a fost intentat în noiembrie 2008. Suma stabilită ca despăgubire de judecătorul care s-a ocupat de caz trebuie să fie confirmată de un al doilea judecător. Avocatul muzicianului a declarat pentru cotidianul „The New York Law Journal” că va contesta decizia.

Prince este considerat unul dintre cei mai buni interpreţi live din toate timpurile. Printre cele mai populare piese ale sale se numără „Purple Rain”, „Diamonds And Pearls” sau „1999”. Prince, care este prezent în industria muzicii din anul 1976, a vândut, în cei 35 de ani de carieră, peste o sută de milioane de discuri.