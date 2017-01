“Principala incertitudine din 2007 o reprezintã creşterile de salarii”

Politica salarialã reprezintã principala incertitudine în proiecţiile privind inflaţia din 2007, întrucît integrarea în UE a însemnat în toate statele o presiune puternicã pentru creşterea veniturilor. “O sã fie o presiune puternicã pe salarii şi se va manifesta imediat, aşa cum s-a întîmplat în toate ţãrile care au aderat la UE. Singura speranţã este ca aceastã spiralã de creştere a salariilor sã fie rezonabilã”, a declarat, ieri, guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu. Premierul Cãlin Popescu Tãriceanu a anunţat, la finele anului trecut, cã salariile angajaţilor din sectorul bugetar vor fi majorate, în 2007, diferenţiat pe categorii de personal, în lunile aprilie şi octombrie 2007, în medie anualã cu 7,5% pe ansamblul sistemului. Indexarea aprobatã de Guvern se plaseazã cu cel puþin 2,5 puncte peste nivelul ratei inflaţiei din 2006, estimatã la 4,7 - 5%.

Pentru acest an, BNR a anunţat o ţintã de inflaţie de 4% plus/minus un punct, iar pentru 2008 obiectivul va fi de 3,8%, cu acelaşi interval de variaţie. În sectorul bugetar activeazã peste 1,2 milioane de salariaţi. Unele categorii importante vor beneficia în acest an de majorãri salariale consistente, mult peste media anunþatã de Guvern. Astfel, angajaţii din învãţãmînt vor beneficia, în luna aprilie 2007, de o creştere salarialã cu 7% şi de o altã majorare cu 15% în luna octombrie, rezultînd o diferenţã în plus de 23,5% în decembrie 2007 faţã de decembrie 2006. Salariile personalului contractual din sectorul bugetar, ale funcţionarilor publici şi ale personalului auxiliar judecãtoresc vor fi majorate cu 7% în luna aprilie şi cu 11% în luna octombrie 2007, în timp ce angajaţii din sãnãtate vor beneficia de o majorare cu 7% în luna aprilie şi cu 14% în luna octombrie 2007. Pentru poliţişti este prevãzutã o creştere salarialã de 3% în luna aprilie şi de 2% în octombrie 2007, iar diplomaţii vor beneficia de o majorare cu 5% în luna aprilie şi cu 8% în octombrie. Salariile militarilor vor fi majorate, de la 1 ianuarie 2007, cu 14,5%. Efortul financiar estimat de Guvern pentru majorãrile salariale în 2007 este de aprox. un miliard de lei. Pe de altã parte, salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã a crescut, de la 1 ianuarie 2007, cu 18,2%, de la 330 lei la 390 lei. Surse oficiale au declarat cã Executivul va analiza oportunitatea majorãrii indemnizaţiei demnitarilor, considerînd cã astfel vor fi eliminate diferenţele salariale dintre aceştia şi unii funcţionari publici care beneficiazã de sporuri salariale.