Principalele studiouri de film hollywoodiene, în campanie împotriva fumatului

Şase mari studiouri hollywoodiene s-au alăturat unei campanii antifumat, al cărei mesaj va fi amplasat pe milioane de DVD-uri cu filme destinate publicului tînăr, informează WorldScreen.com. Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Twentieth Century Fox, Universal Pictures, The Walt Disney Company şi Warner Bros. vor plasa spoturi antifumat, produse de California Health and Human Services Agency, în primele minute ale DVD-urilor cu filme în care există scene în care se fumează. La finalul spotului de 30 de secunde inclus pe DVD-uri, cei care urmăresc conţinutul sînt trimişi către site-ul tobaccofreeca.com, unde au acces la mai multe informaţii referitoare la pericolele fumatului şi la consiliere în vederea abandonării acest obicei. “Acesta este un pas responsabil din partea industriei divertismentului pe drumul lung în contracararea influenţei pe care o are folosirea tutunului în filme”, a declarat Kim Belshe, secretar al California Health and Human Services. “Prin intermediul acestui acord, vom putea promova beneficiile unei vieţi fără tutun în rîndul a milioane de telespectatori, fără a cheltui din banii contribuabililor şi încurajînd conversaţiile dintre copii şi părinţi privind pericolele fumatului”, a adăugat ea.