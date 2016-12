Principalul suspect în cazul asasinării lui Boris Nemţov, şi-a retras mărturia

Principalul suspect în cazul asasinării opozantului rus Boris Nemţov, Zaur Dadaiev, şi-a retras mărturia privind implicarea în această crimă, afirmând că a fost făcută sub ameninţare, relatează Radio Free Europe/Radio Liberty. Fostul comandant cecen de poliţie Zaur Dadaiev a declarat, într-un interviu pentru cotidianul rus Moskovski Komsomoleţ (MK), că a mărturisit că l-a ucis pe Nemţov întrucât autorităţile au promis că îl vor elibera pe un fost coleg de-al său, care era reţinut alături de el. Dadaiev a sugerat de asemenea că se temea să nu fie ucis dacă nu mărturiseşte că l-a ucis pe opozantul rus. "Continuau să strige «L-ai ucis pe Nemţov?». Eu am răspuns că nu", a declarat inculpatul, adăugând că a fost reţinut alături de un fost subordonat, Ruslan Iusupov. "Au spus că dacă mărturisesc îl vor elibera. Am acceptat. M-am gândit că îl salvez pe el, iar pe mine mă vor duce în viaţă la Moscova", a precizat Dadaiev. De altfel, în timpul unei audieri duminică la un tribunal din Moscova, judecătorul a declarat că Dadaiev şi-a recunoscut implicarea în asasinat, dar acuzatul nu a făcut o astfel de mărturisire în public. Zaur Dadaiev şi alţi doi suspecţi arestaţi, verii săi Şagid şi Anzor Gubaşev, au fost vizitaţi în închisoare de corespondentul Moskovski Komsomoleţ şi de activistul pentru drepturile omului Andrei Babuşkin, membru al Consiliului pentru drepturile omului de la Kremlin. Babuşkin a afirmat ieri că bărbaţii prezentau răni multiple, apreciind că probabil au fost torturaţi în închisoare. Dadaiev le-a spus vizitatorilor că nu are plângeri privind modul în care este tratat la închisoarea Lefortovo din Moscova, dar le-a arătat semne de la cătuşe pe mâini şi la glezne şi a precizat că a avut un sac pe cap timp de două zile, după ce a fost reţinut.