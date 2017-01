Principalul suspect în cazul crimei de la vila “Cristina”, trimis în judecată

Cercetările în cazul crimei care a avut loc în noaptea de 11 spre 12 august 2002 în vila “Cristina”, din Eforie Sud, au fost refăcute de procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa. Anchetatorii au dispus ca Alexandru Radu, soţul Cristinei Radu, tînăra însărcinată în două luni care a fost ucisă, să fie trimis din nou în judecată, în lipsă, pentru comiterea infracţiunii de omor deosebit de grav. Tatăl victimei, Ion Udrea, fostul viceprimar al oraşului Eforie, s-a constituit parte civilă în proces, solicitînd despăgubiri în valoare de 500.000 de euro. Dosarul va ajunge pe rolul Tribunalul Alba. Urmărirea penală faţă de principalul suspect a fost refăcută ca urmare a deciziei magistraţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care au admis recursul formulat de procurorii Parchetului de lîngă Curtea de Apel Alba Iulia împotriva deciziei de achitare a lui Alexandru Radu, luată de instanţele din Alba Iulia, acolo unde procesul a fost strămutat.

Potrivit procurorilor, Cristina Radu a fost găsită în dimineaţa de 12 august 2002, în camera în care locuia împreună cu soţul ei, zăcînd fără suflare pe o saltea aşezată direct pe pardoseală, strangulată cu firul unui încărcător de telefon mobil. Pe capul victimei, pînă la sprîncene, fusese trasă o pungă de plastic neagră. Femeia prezenta urme de violenţă la ochiul stîng, în zona obrazului, la buza superioară şi la bărbie. În jurul ei au fost descoperite mai multe bijuterii, iar într-o geantă aflată pe un cuier s-a găsit suma de 109.750.000 de lei vechi. Procurorii spun că în încăpere se mai aflau un videorecorder, o combină audio, un aparat foto, un televizor şi o cameră video, ceea ce exclude ipoteza jafului ca mobil al crimei. Potrivit rechizitoriului, în noaptea de 11 spre 12 august, Alexandru Radu s-a hotărît să petreacă împreună cu nişte amici într-o discotecă din Jupiter. Puţin după miezul nopţii, bărbatul a urcat în camera în care locuia împreună cu soţia sa şi i-a spus acesteia că are de gînd să meargă în club. În momentul în care a aflat despre planurile soţului ei, tînăra s-a supărat şi i-a reproşat acestuia că o lasă din nou singură. Procurorii spun că discuţia în contradictoriu l-a enervat pe Radu, care ar fi început să o lovească pe tînără cu pumnii. După ce ar fi izbit-o în repetate rînduri, spun anchetatorii, Radu i-ar fi tras victimei pe cap o pungă din plastic şi i-ar fi înfăşurat în jurul gîtului cablul unui încărcător de telefon mobil, sufocînd-o. Conform rechizitoriului, după ce a comis fapta, bărbatul şi-a schimbat hainele şi a plecat în staţiunea Jupiter, arătîndu-se de-a lungul petrecerii binedispus şi relaxat. Testul poligraf la care Alexandru Radu a fost supus arată că bărbatul, care a negat de la bun început că şi-ar fi omorît soţia, a avut un comportament simulat. În legătură cu relaţia dintre Alexandru Radu şi soţia sa, anchetatorii spun că cei doi s-au căsătorit, în grabă, cu puţin timp înainte de decesul mamei victimei, care îşi dorea mult să-şi vadă fiica măritată. Anchetatorii mai spun că Radu se certa des cu soţia sa, chiar a doua zi după căsătorie Cristina Radu mărturisindu-i unei prietene că intenţionează să divorţeze. Potrivit rechizitoriului, tînăra era geloasă. După restituirea cauzei la Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa, Alexandru Radu nu s-a prezentat la audieri sau la confruntări. Apărătorul său a depus la dosar o copie a unui înscris prin care bărbatul arată că îşi menţine declaraţiile date anterior şi că nu mai are nimic de adăugat. Din acest motiv, anchetatorii nu au putut să-i prezinte lui Alexandru Radu materialul de urmărire penală. Procurorii spun că tatăl acestuia a declarat că fiul său lucrează pentru o firmă din Hong Kong, însă a adăugat că nu ştie nici la ce adresă poate fi găsit acesta şi nici ce număr de telefon are. Anchetatorii se îndoiesc, însă, de spusele acestuia: „Ne exprimăm îndoiala că tatăl inculpatului, care s-a prezentat aproape de fiecare dată în faţa organului de urmărire cînd fiul său a fost chemat, nu cunoaşte unde se află acesta ori alte date de contact”, se arată în rechizitoriu.