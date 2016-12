Principele Nicolae, la Constanţa pentru autografe şi o nouă carte

LA MINAC Curtea Veche Publishing lansează mâine, de la ora 18.00, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC), volumul „Drumul spre casă. Filip-Lucian Iorga în dialog cu Principele Nicolae al României”, apărut în colecţia „Cărţi Regale”. Evenimentul care aduce în atenţia constănţenilor prima carte dedicată celui mai tânăr membru al Casei Regale a României se va desfăşura în prezenţa Alteţei Sale Regale (ASR) Principele Nicolae al României. Intrarea este liberă şi include şi o sesiune de autografe.

Alături de Principele Nicolae vor lua cuvântul directorul editurii Curtea Veche Publishing, Iren Arsene, şi prorectorul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Florin Anghel. Gazda manifestării va fi directorul MINAC, dr. Gabriel Custurea.

TURNEU NAŢIONAL CU „DRUMUL SPRE CASĂ” Evenimentul face parte dintr-un turneu naţional de promovare. Până acum, peste o mie de cititori din ţară au participat la lansările volumului „Drumul spre casă. Filip-Lucian Iorga în dialog cu Principele Nicolae al României” în Bucureşti, Târgu Mureş, Sibiu, Sebeş, Alba Iulia, Cluj şi Piteşti.

Volumul porneşte de la amintirile Alteţei Sale Regale şi cuprinde documente, fotografii, obiecte personale, dar şi lucruri ce fac parte din Colecţia Regală, unele dintre ele fiind prezentate în premieră. Cartea vorbeşte despre copilăria şi adolescenţa Principelui Nicolae al României, despre studiile şi experienţa comunitară, despre primele sale călătorii şi expediţii, sporturile extreme pe care le practică, interesele şi activităţile întreprinse în folosul ţării noastre.

ASR Principesa moştenitoare Margareta a României a precizat: „Principele Nicolae iubeşte foarte mult România şi simte că aici e acasă. Cred că asta îl va ajuta să învingă toate dificultăţile, să înveţe despre ţară şi să-i sprijine pe oamenii ei. Este un principe al generaţiei sale şi am toată încrederea că îşi va păstra echilibrul, modestia, şi că strălucirile trecătoare nu-i vor răpi din generozitatea şi din luciditatea pe care le are astăzi. Am speranţa că românii îi vor acorda din ce în ce mai multă încredere şi afecţiune.

Cartea le oferă tinerilor un model de eleganţă şi implicare în societate, cititorii descoperind nu doar faptul că ASR Principele Nicolae se implică în acţiuni umanitare, ecologice şi educative, dar şi aspecte din viaţa sa de zi cu zi, poveşti pline de tâlc din expediţii şi întâmplări ce arată pasiunea pentru sporturile extreme.

Cartea este disponibilă pe site-ul editurii, curteaveche.ro, şi în toate librăriile din ţară, la preţul de 31 de lei.