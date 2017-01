Principele Radu se retrage din cursa pentru prezidenţiale

Principele Radu a anunţat, ieri, printr-un comunicat, că se retrage din cursa pentru Preşedinţie. \"După un efort entuziast şi neobosit, anunţ retragerea mea din cursa pentru Preşedinţie, cu părere de rău, dar cu speranţă pentru viitor\", spune Principele Radu. El apreciază că \"preşedintele politician, oricare va fi el, va acţiona în detrimentul instituţiei statului român, în avantajul partidului său şi pe criteriul intereselor economice de grup\". \"Majoritatea oamenilor puterii din România tratează instituţiile publice şi statul ca pe bunuri personale. Preşedintele actual a început privatizarea statului român. Preşedintele viitor va continua privatizarea\", comentează el. \"De cînd am hotărît să mă prezint la alegerile prezidenţiale şi pînă astăzi au trecut cinci luni. Acum ştiu că “România Altfel” este posibilă, că ea are adepţi. Cei 12% dintre români care ar dori să voteze cu mine sînt un izvor de bine nepreţuit. Ei s-au aşezat în jurul ideii de respect al statului şi de profesionalism în viaţa publică fără să-i oblige nimeni\", se arată în comunicatul Principelui Radu. Principele Radu spune că \"intelectualii români, cei mulţi şi anonimi, vor suferi o nouă porţie de umilinţă\", dar adaugă că \"cei care au avut urechi să audă ştiu, astăzi, că se poate conta pe o “Românie Altfel”\". El apreciază, totodată, că România anului 2010 va fi o ţară \"cu sute de mii de tineri care nu înţeleg ce înseamnă îngenuncherea identitară sau ideologică, acţiunea securistă ori cumpărarea inteligenţei\", o ţară cu \"milioane de români care domiciliază temporar în Europa occidentală şi care au scăpat de cercul vicios al puterii personale de la Bucureşti\". \"România profundă de astăzi cunoaşte proiectul meu prezidenţial şi are, în bună parte, sentimentul că avem nevoie de o altfel de ţară, de un altfel de stat, de altfel de instituţii. De etică şi profesionalism. Principesa şi cu mine vă aşteptăm pe toţi cei care credeţi că România merită să aibă un stat respectabil, instituţii profesioniste, mîndrie şi etică, să ne construim, în anii care vor urma, “România Altfel”\", a mai menţionat Principele Radu.