Principesa Margareta şi Ivan Patzaichin promovează România în episodul al doilea al seriei \"Wild Carpathia\", o coproducţie a televiziunii internaţionale Travel Channel, care va fi difuzat la nivel internaţional în septembrie, a declarat Alasdair Grant, coproducător al documentarului. Compania Scripps Networks Interactive, care deţine Travel Channel, şi ministrul delegat pentru IMM, Turism şi Mediu de Afaceri, Maria Grapini, au anunţat, pe 19 aprilie, că miniseria \"Wild Carpathia\" va continua cu două episoade noi. Primul episod al miniseriei \"Wild Carpathia\" - ce a inclus un interviu în care prinţul Charles promova Transilvania - a fost lansat în octombrie 2011 şi a fost difuzat la nivel internaţional, inclusiv în România. În acest context, Alasdair Grant, coproducător al \"Wild Carpathia\" şi cel care semnează imaginea acestei miniserii, a declarat că cele două noi episoade vor fi centrate pe Munţii Carpaţi, gazda acestora urmând să fie tot Charlie Ottley, cel care a prezentat şi primul episod al acestei miniserii. Potrivit lui Alasdair Grant, cel de-al doilea episod are titlul \"Wild Carpathia - From the Mountains To The Sea\" (“De la munţi până la mare” - n.r.) şi va fi o călătorie de la Porţile de Fier până în Delta Dunării, care va include prezentarea unor locuri precum Parcul Naţional Cozia, Parcul Natural Bucegi, Sighişoara şi câteva localităţi din Delta Dunării. Alasdair Grant a precizat că Charlie Ottley va veni în România în ultima parte a lunii aprilie, când vor fi filmate câteva secvenţe pentru episodul al doilea. \"Detaliile despre episodul al treilea al “Wild Carpathia” vor fi făcute publice la sfârşitul verii, dar, în general, acesta se va centra pe nordul României, Maramureş şi Bucovina\", a spus Alasdair Grant, precizând că filmările pentru episodul al treilea vor avea loc în iunie şi iulie. Dacă primul episod a inclus un interviu cu prinţul Charles, care a promovat Transilvania, şi episodul al doilea al \"Wild Carpathia\" va include interviuri cu două personalităţi care vor vorbi despre frumuseţile României, respectiv principesa Margareta a României şi sportivul Ivan Patzaichin, a declarat Alasdair Grant. Pe de altă parte, un nou interviu cu prinţul Charles, care va promova România, va fi inclus în cel de-al treilea episod al miniseriei \"Wild Carpathia\", după cum a declarat Maria Grapini, în 19 aprilie. Alasdair Grant s-a limitat la a spune că prinţul Charles nu va apărea în episodul al doilea al \"Wild Carpathia\", iar detaliile despre episodul al treilea vor fi făcute publice în următoarele luni. Cele două episoade noi ale miniseriei documentare \"Wild Carpathia\" vor fi transmise în peste 130 de ţări, urmând să fie traduse în 21 de limbi. Totodată, la fel ca primul episod, şi noile episoade vor fi difuzate de Televiziunea Română. În acest sens, Alasdair Grant a spus că episodul al doilea al miniseriei \"Wild Carpathia\" va avea premiera la nivel internaţional pe Travel Channel, în luna septembrie, iar episodul al treilea - în noiembrie. Cel de-al doilea episod al miniseriei \"Wild Carpathia\" va fi lansat în cadrul unei eveniment organizat la Bucureşti, pe 29 mai, de organizaţia Fondul European pentru Natură. În Marea Britanie, acest episod va fi prezentat în cadrul unui eveniment organizat pe 5 iunie.

Ideea care a stat la baza scenariului noilor episoade a fost dezvoltată de The European Nature Trust/ Fondul European pentru Natură, o organizaţie înfiinţată în anul 2001, de Paul Lister, pentru a ajuta la păstrarea şi restaurarea ultimelor areale de sălbăticie şi a habitatelor degradate în Europa. Noile episoade vor fi produse de Almond Films, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX, pe 19 aprilie, de compania Scripps Networks Interactive, care deţine Travel Channel. \"Mă bucur că am putut semna un contract atât de important pentru promovarea României în lume\", a spus, în acelaşi comunicat, ministrul delegat pentru IMM, Turism şi Mediu de Afaceri, Maria Grapini. Ea i-a mulţumit prinţului Charles pentru \"promovarea frumuseţilor şi a importanţei zonelor rurale\" din România. În primul episod al miniseriei \"Wild Carpathia\", prinţul Charles a promovat Transilvania. Prinţul de Wales a glumit spunând că, potrivit arborelui său genealogic, este descendent al lui Vlad Ţepeş şi, în acest fel, are legătură cu România. Pe de altă parte, Maria Grapini a declarat, pe 19 aprilie, că acest proiect a fost blocat timp de doi ani. \"(...) Se făcuse un prim episod gratis, iar apoi urmau celelalte două pentru care România trebuia să plătească, dar n-a mai făcut-o. Semnând contractul pentru cele două episoade, care au costat undeva peste 900.000 de euro, am blocat o posibilă imagine proastă a României\", a mai spus Maria Grapini. \"Suntem foarte recunoscători Guvernului român pentru că a făcut posibil acest proiect. Ne va da şansa de a arăta de ce România este o bijuterie în coroana Europei, care trebuie să strălucească datorită frumuseţii sale uimitoare\", a declarat la rândul său, în comunicat, Charlie Ottley, prezentatorul miniseriei \"Wild Carpathia\".

\"Wild Carpathia\" prezintă, în viziunea unui grup de britanici, frumuseţea Munţilor Carpaţi din România, în încercarea de a arăta străinilor minunata diversitate a faunei şi florei din zonă. De asemenea, documentarul are un scop educaţional şi atrage atenţia românilor asupra comorii nepreţuite de care se bucură şi pe care trebuie să o conserve pentru generaţiile viitoare. Primul episod \"Wild Carpathia\", cu o durată de o oră, a prezentat munţii spectaculoşi (Carpaţii Occidentali - Munţii Apuseni) şi pădurile seculare ale Transilvaniei. Casă a lupilor, a urşilor şi a râsului - animal pe cale de dispariţie -, ţinutul este puţin cunoscut de restul lumii, această porţiune din Carpaţi fiind ultima regiune sălbatică nedistrusă din Europa. Filmul oferă o perspectivă unică asupra frumuseţii şi culturii originale a Transilvaniei, explorând istoria sa bogată, de la ruinele mistice ale vechii civilizaţii dace la oraşele şi satele sale medievale, multe dintre acestea supravieţuind până azi. Travel Channel a fost lansat în 1994 şi este disponibil în 21 de variante lingvistice în peste 130 de ţări din Europa, Orientul Mijlociu, Africa şi zona Asia-Pacific. Travel Channel International face parte din Scripps Networks International, divizia de dezvoltare globală a Scripps Networks Interactive, Inc. În România, Travel Channel este disponibil în grilele RCS&RDS, Romtelecom (DTH şi IPTV), UPC, Focus Sat, Ines, dar şi în pachetele unor operatori de cablu mai mici.