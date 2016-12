Principesa Maria, în vizită la Constanța!

Principesa Maria, fiica cea mică a Regelui Mihai, aflată la cea de-a treia vizită a sa în Constanța, a dorit, miercuri, să treacă și pragul Bibliotecii Județene (BJ) „Ioan N. Roman”, după ce inițial s-a întâlnit cu elevii și profesorii de la Colegiul Economic „Carol I” din Constanța.

Întâmpinată cu flori de către directorul BJ „Ioan N. Roman”, dr. Corina Apostoleanu, și însoțită de prefectul Constanței, Adrian Nicolaescu, Alteța Sa Regală (ASR) a fost condusă în aula instituției de cultură constănțene, unde a participat la prezentarea a trei volume apărute în colecția „Cărți regale” a editurii „Curtea Veche”. Este vorba despre albumele „Ora Regelui”, de Bogdan Şerban-Iancu, și „Margareta. Portretul Principesei Moștenitoare”, de Sandra Gătejeanu Gheorghe, precum și de volumul „Cum supraviețuiește monarhia într-o republică? Regele Mihai, românii și regalitatea după 1989”, semnat de Alexandru Muraru. „Aceste cărți reprezintă o lectură importantă pentru oricine dorește să cunoască istoria României din perspectivă diacronică”, a spus dr. Corina Apostoleanu.

„Alteța Sa și-a exprimat dorința de a vizita în Constanța locuri încărcate de istorie, școli”, a spus prefectul Adrian Nicolaescu. După ce a adresat câteva cuvinte în limba română, fiica cea mică a Regelui Mihai a spus, în limba engleză, că este foarte bucuroasă să fie pentru a treia oară la Constanța, manifestându-și dorința de a afla mai multe detalii despre istoria României.

La finalul întâlnirii, Principesa Maria a acordat autografe și a semnat în Cartea de Onoare a BJ „Ioan N. Roman”. „Mulțumesc pentru vizită. I am very happy and proud to be here in Constanța (n.r. - Sunt foarte fericită și mândră să mă aflu aici, la Constanța). La Mulți Ani! Maria a României”, a scris ASR în Cartea de Onoare a bibliotecii constănțene.

După Biblioteca Județeană, ASR Principesa Maria a dorit să viziteze Șantierul Naval din Constanța. Joi, fiica Regelui Mihai va vizita Șantierul Naval Daewoo și Herghelia din Mangalia.

