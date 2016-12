Prinde infractori în timpul liber

Lucrează de aproape 25 de ani în Poliţie şi are în sânge meseria. Nu îi este frică de nimic, luptă pentru dreptate şi stă cu ochii în patru chiar şi în timpul liber. Este vorba despre ag. şef pp. Paul Stroie, un poliţist în vârstă de 50 de ani, care a terminat Şcoala Militară de Poliţie „Câmpina” şi din anul 2001 este angajat al Secţiei 4 Poliţie Constanţa. Este un om al legii care spune că are „luminarea şi vrednicia de la Dumnezeu”. Că e la muncă sau nu, poliţistul este mereu atent să vadă ce se întâmplă în jurul lui şi, de ce nu, să mai prindă câte un infractor. Nu este nimic ieşit din comun pentru poliţist, mai ales că în ultima lună a prins doi hoţi când se afla în afara orelor de program. Primul caz a fost la începutul lunii decembrie, când s-a aflat lângă un hoţ din buzunare care „opera” într-un mijloc de transport în comun, iar cel de-al doilea, joi după-amiază. Paul Stroie povesteşte că şi de această dată se deplasa cu autobuzul şi, ajuns în zona Tic-Tac, a observat pe geam două femei care alergau disperate după un bărbat. S-a gândit că nu aleargă după el ca să îl cucerească şi a acţionat. „Nu ştiam ce se întâmplă, dar am coborât la prima staţie şi am luat-o printre blocuri cu intenţia de a-i ieşi fugarului în faţă. Apucasem să văd cu ce este îmbrăcat individul. Între blocuri le-am pierdut urma şi am întrebat-o pe o domnişoară care trecea dacă a văzut o persoană alergând. Am continuat urmărirea în direcţia indicată de ea şi la câţiva metri distanţă l-am zărit. Mergea grăbit şi tot privea înapoi să vadă dacă îl mai urmăreşte cineva. A văzut că mă apropii şi a început să fugă iar. S-a îndreptat către un gard viu, a lăsat ceva acolo şi atunci m-am convins că a furat şi că el este autorul”, a povestit Paul Stroie.

URMĂRIRE CA-N FILME Poliţistul a sunat imediat la 112 şi a cerut sprijin colegilor săi. Pentru că hoţul mergea haotic, de pe o stradă pe alta, încercând să-şi asigure scăparea, poliţistul a vorbit tot timpul la telefon şi le-a indicat poliţiştilor zona exactă în care se află. „De pe strada Cişmelei o lua pe Căpitan Dobrilă Eugeniu. Când auzea că eu ziceam pe unde am luat-o, schimba iar traiectoria. La un moment dat a luat-o pe bulevardul Aurel Vlaicu, iar în zona Universităţii au apărut două patrule de poliţie şi nu a mai avut unde să fugă. O patrulă l-a luat pe individ, iar eu cu ceilalţi colegi am fost să vedem ce a furat, de unde, şi să facem reconstituirea. La gardul viu am găsit un deodorant”, a mai spus poliţistul. Hoţul a fost escortat la sediul Secţiei 2 Poliţie Constanţa şi identificat ca fiind Cristian D., de 41 de ani. Anchetatorii au stabilit că acesta furase un deodorant din supermarket-ul Mega Image. Prejudiciul în valoare de 12 lei a fost recuperat şi predat societăţii păgubite. Pe numele lui Cristian D., oamenii legii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de furt calificat şi este cercetat în libertate. „ Nu pot fi indiferent la astfel de cazuri după atâţia ani de muncă chiar dacă sunt în timpul liber. Deşi la sfârşitul orelor de program îmi scot uniforma, rămân acelaşi poliţist pentru că indiferenţa poate să ucidă” a încheiat ag. şef pp. Paul Stroie.