Prins cu un cuţit de 18 cm

Lucrătorii Biroului de Poliţie din staţiunea Mamaia au efectuat în cursul zilei de marţi o acţiune pe raza staţiunii Mamaia pentru prevenirea violenţei. Astfel, ofiţerii de la Investigaţii Criminale au legitimat persoanele care se aflau în zonă. În apropiere de zona Castel, oamenii legii l-au identificat pe Paolo C., de 44 de ani, iar în urma percheziţiei corporale, poliţiştii au descoperit asupra lui un cuţit. Potrivit anchetatorilor, cuţitul avea o lungime de 18 centimetri, iar lama avea nouă centimetri. Bărbatul a fost escortat la sediul poliţiei pentru declaraţii. În timpul audierilor, bărbatul le-a declarat oamenilor legii că a fost angajat la o stână şi de acolo a plecat cu acest cuţit, pe care îl folosea pentru sacrificarea animalelor aflate în suferinţă. Pe numele lui Paolo C., oamenii legii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de furt calificat şi este cercetat în stare de libertate. Conform poliţiştilor, Paolo C. nu se află la prima abatere, el având antecedente penale.