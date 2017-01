Prins în timp ce încerca să jefuiască o casă de schimb valutar

Un bărbat în vîrstă de 39 de ani este cercetat de lucrătorii Secţiei 1 Poliţie, după ce a fost prins în flagrant, duminică dimineaţă, încercînd să pătrundă în sediul unei case de schimb valutar, din zona Delfinariu. Oamenii legii spun că Ion Lupu a fost zărit de poliţişti în timp ce forţa cu un levier gratiile uneia dintre ferestrele imobilului în care funcţionează oficiul. Individul sărise gardul imobilului şi avea de gînd să intre în casă pe geam, dar planul lui s-a năruit, după ce a fost observat de oamenii legii. Individul a încercat să scape luînd-o la fugă, dar a fost ajuns din urmă de poliţişti, culcat la pămînt şi încătuşat, după care a fost escortat la sediul Secţiei 1. În timpul audierilor, bărbatul le-a povestit anchetatorilor că la lovitura eşuată a mai participat un individ, pe nume „Georgică”, care nu a fost însă identificat pînă în prezent. Imobilul vizat de hoţi este monitorizat de o firmă de pază şi are un sistem de alarmă, care nu s-a declanşat, însă, întrucît suspectul nu apucase să pătrundă în interior. Poliţiştii spun că seiful oficiului cîntăreşte în jur de 300 kg, aşa că nu se pune problema ca spărgătorii să-l fi putut căra, chiar dacă ar fi reuşit să intre în imobil. Împotriva lui Ion Lupu s-a luat măsura obligării de a nu părăsi localitatea, el fiind cercetat sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de tentativă de furt calificat. Oamenii legii încearcă să afle dacă hoţul reţinut are vreo legătură cu vreuna dintre loviturile date în ultima lună la patru case de schimb valutar din judeţul Constanţa. Poliţiştii continuă cercetările pentru identificarea şi prinderea complicelui lui Ion Lupu şi nu exclud posibilitatea ca numărul celor care au participat la lovitură să fie mai mare.