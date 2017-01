Prinsă cu rochia furată în geantă

Lucrătorii Poliţiei Mamaia o cercetează în stare de libertate pe o turistă, de 48 de ani, din Focşani, prinsă, ieri după-amiază, în flagrant în timp ce încerca să fure o rochie dintr-un magazin situat în zona Cleopatra. Oamenii legii spun că Elena Teodorescu a fost reţinută de mai mulţi poliţişti îmbrăcaţi în civil exact în momentul în care încerca să iasă cu marfa furată din spaţiul comercial,. Hoaţa a fost dată de gol de sistemul antifurt. „Mi-a plăcut mult rochia, dar nu aveam bani să o cumpăr. Costa 40 de lei. Am luat-o, am pus-o în geantă şi, cînd să ies, a pornit alarma. Eu am unele probleme psihice şi, de aceea, nu pot să mă abţin în astfel de situaţii. Cred că sufăr şi de cleptomanie. Am mai încercat să fac lucrul ăsta o dată pînă acum, dar nici atunci nu mi-a reuşit”, a povestit Elena Teodorescu. Lucrătorii Poliţiei Mamaia o cercetează pe femeie în stare de libertate sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de furt calificat.