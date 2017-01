Prinşi la cumpărături cu acte false

Membrii unei familii din localitatea Dorobanţu s-au prezentat, miercuri după amiază, la o firmă din centrul Constanţei, dorind să cumpere mai multe aparate electro-casnice, în rate. Din dosarul înmînat angajaţilor societăţii Toni’s Center reieşea că cel care solicita creditul, Nicolae Marghiol, de 39 de ani, îndeplinea condiţiile necesare. La o analiză mai atentă însă, reprezentanţii firmei au observat că adeverinţa de venit, în care se specifica faptul că bărbatul ar fi angajat la SC Fielect SRL, şi ar fi avut un salariu de aproape 13 milioane lei, era falsă. Mai mult, angajaţii firmei spun că nu este prima dată cînd denumirea firmei Fielect SRL apare pe documente care se dovedesc a fi false. Drept urmare, ei au anunţat poliţia, iar după un studiu atent al adeverinţei de venit, oamenii legii au descoperit că aceasta este similară celor “fabricate” de membrii unei reţele de falsificatori constănţeni, arestaţi pentru că au păgubit mai multe bănci cu peste 15 miliarde lei. Ieri după amiază, cînd Marghiol a venit la magazin, însoţit de soţie şi cumnatul său, pentru a ridica aparatura solicitată prin contract, au fost aşteptaţi de doi poliţişti. Marghiol a fost prins în flagrant în momentul în care se pregătea să plece cu marfa achiziţionată. Luat la întrebări asupra provenienţei adeverinţei false, bărbatul le-a spus anchetatorilor că ar fi primit-o de la un individ pe nume Tanzer. “L-am cunoscut în urmă cu două săptămîni, într-un bar din Tomis III. Din vorbă în vorbă, i-am spus că mă descurc greu cu banii, iar el mi-a propus să mă ajute. Peste cîteva zile, m-a sunat şi mi-a dat întîlnire într-un alt bar, din cartierul CET. Acolo, i-am dat o copie a buletinului pe care mi-o ceruse. Săptămîna aceasta ne-am întîlnit din nou şi mi-a dat adeverinţa”, a spus Nicolae Marghiol. El a adăugat că nu poate oferi prea multe date despre această persoană, întrucît de fiecare dată întîlnirile au fost scurte. Potrivit lui Marghiol, înţelegerea era ca pe lîngă frigiderul, combina frigorifică şi aragazul pe care voia să le cumpere pentru familia lui, să ia şi un calculator cu imprimantă, pentru cel care îl “ajutase”. Potrivit poliţiştilor, creditul total solicitat de Marghiol cu acte false se ridica la peste 33 de milioane de lei. Marghiol susţine că a acceptat să fie partaş la înşelăciune din cauza faptului că nu are carte de muncă. “Soţia mea este casnică, are grijă de cei trei copii ai noştri, iar eu lucrez la negru, în construcţii. Ştiam la ce mă expun, da altă soluţie nu aveam să obţinem un credit, iar eu nu cred că am înşelat pe cineva”, a adăugat Marghiol. Pe de altă parte, soţia acestuia, Aneta Marghiol, de 32 de ani, le-a spus poliţiştilor că nu ştia de unde a procurat soţul ei adeverinţa falsificată, dar că a fost de acord să o folosească. În urma celor întîmplate, Nicolae Marghiol este cercetat pentru înşelăciune şi uz de fals. Poliţiştii continuă cercetările pentru descoperirea celui de la care soţii Marghiol susţin că şi-ar fi procurat adeverinţa falsă.