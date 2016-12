Prinţesa Charlene de Monaco, însărcinată cu gemeni

Prinţesa Charlene de Monaco, soţia prinţului Albert al II-lea, este însărcinată cu gemeni, care se vor naşte spre sfârşitul acestui an, a anunţat o sursă din Africa de Sud, ţara de origine a prinţesei, informează dailymail.co.uk. Prinţesa Charlene şi prinţul Albert al II-lea de Monaco au anunţat pe 30 mai, prin intermediul unui scurt comunicat de presă, că vor deveni părinţi. "Naşterea este prevăzută înainte de sfârşitul anului", anunţat Palatul princiar monegasc. După o săptămână, prezentatorul sud-african de televiziune Derek Watts, bun prieten cu tatăl prinţesei Charlene de Monaco, Mike Wittstock, a anunţat pe Twitter: "Fostul meu coleg de şcoală Mike Wittstock mi-a telefonat şi mi-a spus că fiica lui este însărcinată cu gemeni. Felicitări pentru prinţesa Charlene şi prinţul Albert!". Potrivit presei britanice, prinţesa Charlene urmează să nască în luna decembrie. Prinţul Albert şi Charlene s-au căsătorit în iulie 2011, în cursul unei ceremonii fastuoase la Palatul princiar la care au participat circa 800 de invitaţi de marcă. Cetăţenii principatului Monaco aşteptau cu nerăbdare anunţul naşterii unui prinţ care să perpetueze dinastia Grimaldi, care are 700 de ani. Prinţul Albert are deja doi copii - Jazmin Grace Grimaldi, în vârstă de 22 de ani, şi Alexandre Coste, în vârstă de 10 ani -, însă ei provin din relaţii anterioare ale prinţului monegasc şi nu dintr-o căsătorie. Doar primul copil născut din căsătoria prinţului Albert al II-lea va putea să urce într-o bună zi pe tronul bogatului principat din sudul Franţei.