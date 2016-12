Prinţesa Letizia are 40 de ani

Prinţesa Letizia de Asturias, căsătorită cu moştenitorul coroanei spaniole, prinţul Felipe, a împlinit, sâmbătă, 40 de ani. Cu această ocazie, Casa Regală a Spaniei a publicat un album cu fotografii ale prinţesei, alături de soţul său şi cele două fiice, infantele Leonor şi Sofia. Prinţesa Letizia s-a născut la 15 septembrie 1972, în Oviedo. Este licenţiată în jurnalism la Universitatea Complutense din Madrid, are o diplomă de master în jurnalism audiovizual şi a lucrat ca jurnalistă la cotidienele ”Nueva Espana” şi ”ABC”, la agenţia de ştiri EFE şi la posturile de televiziune Bloomberg sau CNN, pentru ca în anul 2000 să ajungă la televiziunea spaniolă, unde a lucrat la mai multe emisiuni de ştiri. A primit premiul Larra din partea Asociaţiei Presei din Madrid, acordat jurnaliştilor sub 30 de ani care au ieşit în evidenţă prin activitatea lor profesională. Regii Spaniei au anunţat logodna fiului lor Felipe cu Letizia Ortiz Rocasolano la 1 noiembrie 2003, iar ceremonia religioasă a căsătoriei a avut loc la 22 mai 2004, la Catedrala Santa María la Real de la Almudena din Madrid. Cuplul princiar are două fiice: Infanta Leonor, născută în 2005 şi Sofia, născută în 2007.