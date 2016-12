Prinţul Andrew face acrobaţii în scopuri caritabile

Prinţul Andrew al Marii Britanii va coborî cu ajutorul unor frânghii şi însoţit de o echipă de alpinişti profesionişti din cea mai înaltă clădire din Europa, Turnul Shard din Londra, în cadrul unei acţiuni ce are scopul de a strânge fonduri pentru diverse cauze umanitare. Ducele de York, al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a şi al patrulea în ordinea de succesiune la tronul britanic, va coborî astfel din Turnul Shard din Londra, ce are o înălţime de 309 metri, pe data de 3 septembrie. Prinţul va fi însoţit de un grup de alpinişti profesionişti şi alţi temerari care s-au înscris în această iniţiativă. Aceştia vor coborî cu ajutorul unor frânghii de la etajul al 87-lea al turnului şi speră să obţină din publicitatea făcută evenimentului suma de un milion de lire sterline, circa 1,6 milioane de dolari, pe care o vor dona în beneficiul a două fundaţii de caritate: The Outward Bount Trust şi The Royal Marines Charitable Fund Trust. „Sunt încântat de faptul că voi conduce această coborâre”, a declarat prinţul Andrew pentru publicaţia „Daily Express”. Clădirea de birouri şi apartamente de lux Shard, cel mai înalt zgârie-nori din Europa de Vest, a fost inaugurată pe data de 5 iulie la Londra.