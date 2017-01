Prinţul Charles a plătit chirie pentru a sta în reşedinţa bunicii sale

Moştenitorul tronului Marii Britanii a respectat politica financiară strictă impusă de familia regală britanică şi a plătit o chirie de 2.000 de lire sterline, circa 2.523 euro, pentru un sejur de o săptămână petrecut în fosta reşedinţă a bunicii sale, Castle of Mey. Publicaţia ”The Mail on Sunday” a dezvăluit în urmă cu câteva zile faptul că acel castel din Scoţia, care a aparţinut reginei-mamă, poate fi închiriat turiştilor obişnuiţi contra sumei de 50.000 de lire sterline, circa 63.110 euro, pentru un weekend. Potrivit dailymail.co.uk, membrii familiei regale sunt taxaţi la rândul lor dacă vor să petreacă un sejur în Castle of Mey. Prinţul Charles, care cunoaşte foarte bine castelul, întrucât a petrecut acolo multe vacanţe încă din copilărie, a primit totuşi o reducere consistentă, de 96%. ”Tariful reflectă faptul că noi nu organizăm nicio partidă de vânătoare şi de pescuit la castel, iar prinţul Charles şi-a adus cu sine angajaţii proprii”, a declarat Ashe Windham, un reprezentant al Mey Trust, fondul care administrează proprietatea.

În iulie 1996, regina-mamă a decis ca proprietatea să revină acestui fond, care a deschis castelul şi grădinile sale pentru public, după moartea ei, în martie 2002. Castelul este deschis pentru public în fiecare an, şapte zile pe săptămână, de la 1 mai şi până pe 30 septembrie, cu excepţia unei perioade de 10 zile. În acea perioadă, de regulă în iulie sau august, prinţul Charles şi soţia sa, Camilla, îşi petrec vacanţa de vară la Castle of Mey.