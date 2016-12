Prinţul Charles & Peter Jackson, pe platourile de filmare

Fan declarat de-o viaţă al operei fantasy semnată de JRR Tolkien, prinţul de Wales nu avea cum să refuze oportunitatea de a vizita platourile de filmare ale mult-aşteptatei producţii ”The Hobbit / Hobbitul”, chiar dacă va fi nevoit să călătorească până în Noua Zeelandă pentru acest lucru. Astfel, vizita pe care prinţul Charles o va face pe platourile de filmare ale celor două producţii va reprezenta punctul culminant al turneului în Papua Noua Guinee, Australia şi Noua Zeelandă ce va fi întreprins de moştenitorul tronului britanic alături de soţia sa, ducesa de Cornwall. În timp ce erau făcute publice detaliile acestui turneu, reprezentanţii prinţului au dezvăluit faptul că acesta îşi va sărbători cea de-a 64-a aniversare prin întâlnirea cu regizorul Peter Jackson. ”Prinţul este un mare amator de literatură fantasy, iar Tolkien este unul dintre cei mai importanţi scriitori ai acestui gen. Prinţul şi ducesa au vizionat trilogia ”Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor” semnată de Peter Jackson, iar prinţul a declarat că abia aşteaptă să vadă, din nou, picioarele lui Bilbo Baggins”, conform unui reprezentant al prinţului Charles. Bilbo Baggins este hobbit-ul care este personajul principal al noii serii ”The Hobbit / Hobbitul” şi care are un rol important şi în trilogia ”Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor”, fiind purtătorul inelului înaintea lui Frodo.