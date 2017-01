Prinţul Harry, blocat în Arctica

Prinţul Harry al Marii Britanii a rămas blocat pe baza rusească plutitoare Barneo din Arctica, deoarece pista de aterizare a acesteia s-a fisurat. Fiul cel mic al prinţului Charles şi al prinţesei Diana va parcurge circa 100 de kilometri mergând pe jos, pe banchiză, timp de cinci zile, la temperaturi cuprinse între -15°C şi -40°C , într-o misiune de caritate în beneficiul asociaţiei Walking with the Wounded, înfiinţată pentru a-i sprijini pe soldaţii răniţi pe front. Printre membrii echipajului acestei expediţii se află şi patru foşti militari britanici, dintre care doi au suferit răni grave pe front, care au necesitat operaţii de amputare. Asociaţia Walking with the Wounded doreşte să strângă fonduri în beneficiul fundaţiilor şi organizaţiilor de reabilitare care îi ajută pe militarii care au suferit o operaţie de amputare să înveţe să ducă din nou o viaţă normală.

Iniţial, prinţul Harry trebuia să părăsească grupul pe 5 aprilie, cu 24 de zile înainte ca fratele său mai mare, William, să se căsătorească cu Kate Middleton. Prinţul Harry va fi cavaler de onoare la această ceremonie. Plecarea prinţului Harry de pe baza flotantă rusească a fost astfel amânată din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. După ce va pleca de pe baza Barneo, echipa va străbate o distanţă de circa 360 de kilometri către Polul Nord. Prinţul Harry va dormi pe gheaţă, într-un cort şi va fi nevoit să tragă singur o sanie a cărei greutate este de aproape 100 de kilograme. Fiecare membru al expediţiei va trebui să transporte câte 40 de kilograme, reprezentând alimente, îmbrăcăminte, combustibili, corturi, vase de bucătărie şi echipamente de comunicaţii.