Prinţul Harry cu o blondă la schi

Relaţia celui de-al treilea moştenitor în linie al tronului regatului britanic cu Cressida Bonas pare a fi cât se poate de serioasă, iar presa britanică a început să tragă clopote de nuntă, după ce i-a spionat pe cei doi îndrăgostiţi în vacanţă, la schi. Cressida Bonas şi prinţul Harry au fost văzuţi în ipostaze tandre la schi, în Elveţia, sărutându-se şi îmbrăţişându-se, fapt ce a alimentat speculaţiile privind o viitoare căsătorie a lor. Până atunci, „The Sun” a titrat că prinţul Harry şi Cressida vor participa sigur la căsătoria fiului excentricului miliardar britanic Richard Branson, Sam, un prieten apropiat al prinţului, cu Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe, sora vitregă a Cressidei Bonas, în Africa de Sud, săptămâna viitoare.

Iubita de 24 de ani a prinţului Harry seamănă leit cu predecesoarea ei din Africa de Sud, Chelsy Davy, dar spre deosebirea de ea, Cressida are sânge albastru şi se spune că ar fi pe placul familiei regale britanice. Cressida Bonas s-a infiltrat mai demult în familia regală, fiind prietenă foarte bună cu prinţesele Eugenie şi Beatrice. Se pare că Eugenie a fost cea care i-a prezentat-o vărului ei pe Cressida. Tânăra a fost educată la Colegiul Stowe din Buckingham, unde un an şcolar costă 30.000 de lire sterline. Inteligentă şi spirituală, Cressida Bonas a obţinut calificativul A în Arte, Limba Engleză şi în Sport. Timp de un an după absolvire a fost instructor de schi, apoi a absolvit trei ani de dans, la Universitatea Leeds, unde a studiat şi Chelsy Davy. Acum studiază Dans contemporan la Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance din Londra.