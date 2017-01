Prinţul Harry, forţat la un an de abstinenţă la băutură

Cu o reputaţie de petrecăreţ de categorie grea, prinţul Harry va trece probabil prin cel mai dificil an din viaţa sa, pentru că va urma un antrenament intensiv pentru a învăţa să piloteze. Cel de-al treilea moştenitor al tronului britanic trebuie să renunţe complet la băutură, pentru cel puţin un an de zile. Mai are timp să se obişnuiască cu ideea pînă în primele zile ale lunii ianuarie, cînd trebuie să se prezinte la baza aeriană din Middle Wallop, comitatul Hertfordshire. Prinţul în vîrstă de 24 de ani nu va avea voie să consume alcool cu cel puţin 12 ore de orice zbor programat, dar va fi mereu în stare de alertă, ceea ce practic îl forţează să stea departe de băutură pe toată durata antrenamentului. În funcţie de progresele pe care le va face, antrenamentul poate fi prelungit, aşa că şi accesul la băutură va rămîne interzis.

Pînă să înceapă programul de pilotaj intensiv, prinţul Harry a programat o vacanţă de lux alături de iubita sa, Chelsy Davy. Vacanţa pe insula Mauritius, care costă o mie de lire sterline pe noapte, este, fără îndoială, un capriciu pe care prinţul să şi-l amintească în următoarele 365 de zile de antrenament. N-ar fi rău ca un astfel de program să se extindă la cît mai multe departamente ale armatei britanice, pentru că statistica indică faptul că 58% dintre soldaţii Majestăţii Sale sînt dependenţi de alcool.