Prinţul Harry, impresionat de suferinţa orfanilor

Prinţul Harry s-a declarat ”copleşit” la o întâlnire cu copiii orfani din Brazilia şi a mărturisit că pierderea mamei sale a fost nimic în comparaţie cu suferinţa acestora. Aflat în vizită într-o zonă săracă din Sao Paulo, unde se derulează un proiect social, prinţul Harry a mărturisit că a fost pe punctul de a plânge după întâlnirea cu copiii ajunşi orfani ca urmare a crimelor sau consumului de droguri. ”Am fost complet copleşit şi şocat”, a declarat prinţul presei. ”Nu am plâns niciodată în public, din câte ţin minte, însă am fost foarte aproape. A fost uimitor să aud aceste poveşti”, a adăugat el. După ce le-a cunoscut pe Karina şi Carolina, două fetiţe de 8, respectiv 9 ani, care şi-au pierdut ambii părinţi, prinţul a declarat că experienţele lor l-au făcut să se gândească la moartea mamei sale, un subiect pe care prinţul Harry îl abordează rar în public. ”Am vrut să folosesc propriile mele experienţe pentru a încerca să le fac să vadă că înţeleg prin ceea ce trec. Însă, când le auzi poveştile, te gândeşti că experienţele mele sunt nimic faţă de ceea ce li se întâmplă lor”, a mărturisit emoţionat prinţul Harry, care a făcut aceste comentarii în timpul vizitei la Acer Community, un proiect condus de britanicul Jonathan Hannay, care are drept scop ajutarea copiilor defavorizaţi din Diadema, Sao Paulo.